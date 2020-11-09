Sem clube, Mandzukic entra na mira do Celta de Vigo, da Espanha

O atacante Mario Mandzukic pode voltar a atuar no futebol espanhol. De acordo com informações da "Deportes Cope Vigo", o Celta está interessado na contratação do croata de 34 anos, que atualmente está sem clube e livre no mercado.Mandzukic deixou o Al-Duhail, equipe onde joga o atacante Dudu, ex-Palmeiras, no Qatar, no início de julho. Desde então, o atleta não acertou com nenhum clube, apesar de ter sido especulado em vários clubes. O croata já passou pelo Atlético de Madrid no futebol espanhol, além de Bayern e Juventus na Europa.
O Celta de Vigo vive momento delicado no Campeonato Espanhol e nesta segunda-feira demitiu o técnico Óscar García. Para seu lugar, o favorito a assumir o cargo é Eduardo Coudet, do Internacional.