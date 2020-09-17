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Sem clube, Götze revela objetivo de vencer a Liga dos Campeões

Meio-campista alemão encerrou seu contrato com o Borussia Dortmund
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Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 13:18
Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
Autor do gol do título da Copa do Mundo de 2014, Mario Götze está sem clube. Com problemas por causa de lesões, o meio-campista deixou o Borussia Dortmund na última temporada após término do contrato. Em entrevista à "Kicker", o alemão revelou objetivo de conquistar uma Liga dos Campeões antes de se aposentar.
- Quero tomar a decisão certa e o dinheiro terá pouca importância. O que interessará realmente será o projeto esportivo porque quero provar a mim mesmo que ainda consigo jogar ao mais alto nível. Tenho ambições e quero ganhar uma Liga dos Campeões. Não quero acabar a carreira sem ganhar esse título - disse.Aos 28 anos, Gotze passou pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Na última temporada à serviço dos auri-negros, disputou 21 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

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