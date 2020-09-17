Sem clube, Götze revela objetivo de vencer a Liga dos Campeões

Autor do gol do título da Copa do Mundo de 2014, Mario Götze está sem clube. Com problemas por causa de lesões, o meio-campista deixou o Borussia Dortmund na última temporada após término do contrato. Em entrevista à "Kicker", o alemão revelou objetivo de conquistar uma Liga dos Campeões antes de se aposentar.

- Quero tomar a decisão certa e o dinheiro terá pouca importância. O que interessará realmente será o projeto esportivo porque quero provar a mim mesmo que ainda consigo jogar ao mais alto nível. Tenho ambições e quero ganhar uma Liga dos Campeões. Não quero acabar a carreira sem ganhar esse título - disse.Aos 28 anos, Gotze passou pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Na última temporada à serviço dos auri-negros, disputou 21 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.