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futebol

Sem clube, Balotelli é especulado no Pyramids; Diretor da equipe nega

Atacante vem mantendo a forma em um clube da Serie D do Campeonato Italiano.
Ele atuou pela última vez no Brescia, onde não conseguiu fazer grandes jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 12:05

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:05

Crédito: AFP
Sem clube desde que deixou o Brescia no final da última temporada, Mario Balotelli foi colocado na mira do Pyramids, do Egito. No entanto, Amr Bassiouny, diretor do clube negou qualquer negociação com o atacante.
- Assinar com Balotelli? Sem base nenhuma isso. Existem muitas notícias falsas sobre contratações. Além disso, o Pyramids já contratou grandes jogadores como Ahmed Fathi e Sherif Ekramy, ambos também de graça - disse ao "Kingfut".Aos 30 anos, Balotelli mantém a forma no Franciacorta, da quarta divisão italiana. Segundo a imprensa inglesa, West Ham e Watford também manifestaram interesse no jogador.

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