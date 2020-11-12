Sem clube, Balotelli é especulado no Pyramids; Diretor da equipe nega

Sem clube desde que deixou o Brescia no final da última temporada, Mario Balotelli foi colocado na mira do Pyramids, do Egito. No entanto, Amr Bassiouny, diretor do clube negou qualquer negociação com o atacante.

- Assinar com Balotelli? Sem base nenhuma isso. Existem muitas notícias falsas sobre contratações. Além disso, o Pyramids já contratou grandes jogadores como Ahmed Fathi e Sherif Ekramy, ambos também de graça - disse ao "Kingfut".Aos 30 anos, Balotelli mantém a forma no Franciacorta, da quarta divisão italiana. Segundo a imprensa inglesa, West Ham e Watford também manifestaram interesse no jogador.