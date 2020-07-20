Sem clube após deixar o Borussia, Götze pode ser reforço do Monaco

Livre no mercado, o meia Mario Götze pode ser reforço do Monaco, da França. A informação é do jornal "Bild", que afirma que o atleta é um pedido do novo treinador do clube do principado, Niko Kovac. O jogador estava no Borussia Dortmund, mas após a conclusão de seu contrato não teve o vínculo renovado.
No entanto, o clube monegasco terá concorrência para acertar com o meia alemão. Clubes como Atlético de Madrid e Milan também desejam o jogador e monitoram sua situação. O alto salário recebido no Borussia Dortmund, no entanto, é o principal entrave.
Na última temporada, Götze, que está com 28 anos, atuou em 21 partidas, sendo somente três delas como titular