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futebol

Sem citar nomes, Marquinhos Santos promete reformulação no elenco do Avaí

Leão aparece na modesta 14ª colocação e tem sido alvo de críticas da torcida e mídia...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 14:54
Crédito: André Palma/Avaí
Mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de acesso à elite do futebol nacional, o Avaí promete uma limpeza no elenco. Nas últimas horas, as especulações na Ressacada é que pelo menos oito jogadores serão dispensados.Sem citar nomes, o gerente de futebol Marquinhos Santos informou que terá uma reformulação em meio a disputa da Série B e prefere não jogar o peso do desempenho ruim em cima dos atletas dispensados.
‘O departamento de futebol, comissão técnica e diretoria estão tomando algumas posições, reformulando o nosso plantel. Sabemos que aqueles que saíram não são culpados diretamente, mas como no futebol as coisas não são como a gente espera, não poderíamos nos omitir’, declarou o dirigente, antes de completar:
‘Não estamos contentes, a dor do torcedor se reflete para a gente, para a diretoria, não podemos baixar a guarda, a gente tem que lutar. Historicamente o Avaí é um time de batalha, de luta e estamos devendo pra vocês, mas com certeza falta de trabalho não é’.
Enquanto define o seu futuro fora das quatro linhas, o Avaí retorna ao gramado na sexta-feira, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão.

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