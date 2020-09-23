Sem citar nomes, Marquinhos Santos promete reformulação no elenco do Avaí

Crédito: André Palma/Avaí

Mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de acesso à elite do futebol nacional, o Avaí promete uma limpeza no elenco. Nas últimas horas, as especulações na Ressacada é que pelo menos oito jogadores serão dispensados.Sem citar nomes, o gerente de futebol Marquinhos Santos informou que terá uma reformulação em meio a disputa da Série B e prefere não jogar o peso do desempenho ruim em cima dos atletas dispensados.

‘O departamento de futebol, comissão técnica e diretoria estão tomando algumas posições, reformulando o nosso plantel. Sabemos que aqueles que saíram não são culpados diretamente, mas como no futebol as coisas não são como a gente espera, não poderíamos nos omitir’, declarou o dirigente, antes de completar:

‘Não estamos contentes, a dor do torcedor se reflete para a gente, para a diretoria, não podemos baixar a guarda, a gente tem que lutar. Historicamente o Avaí é um time de batalha, de luta e estamos devendo pra vocês, mas com certeza falta de trabalho não é’.