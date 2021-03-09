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Sem chances com Sampaoli, volante Léo Sena brilha na Itália e pode render R$ 17 milhões ao Galo

O meio de campo tem tido boas atuações na Série A italiana e deve ser comprado em definitivo pelo Spezia, clube que o contratou por empréstimo junto ao Galo...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 16:54
Crédito: Léo Sena foi emprestado pelo Galo no meio de 2020 ao Spezia, da Itália, após ficar fora dos planos de Sampaoli-(Divulgação/Spezia
O volante Léo Sena, que está emprestado ao Spezia, da Itália, até o fim da temporada europeia, em julho, pode render um dinheiro extra para o clube mineiro, graças às suas boas atuações na Série A do Calcio. Com seus direitos fixados em em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões), o jogador pode ser adquirido em definitivo pelo time italiano. Léo Sena foi contratado pelo Atlético em julho de 2020, vindo do Goiás, por indicação de Jorge Sampaoli. O meio de campo custou ao clube mineiro R$ 4 milhões, mas não caiu nas graças do treinador argentino e ficou de fora dos planos do time, que o negociou com o futebol italiano. O volante tem tido boas apresentações, gerando o interesse do Spezia em ficar com ele de vez, além de despertar os olhares de outras equipes italianas.

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