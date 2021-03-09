Sem chances com Sampaoli, volante Léo Sena brilha na Itália e pode render R$ 17 milhões ao Galo

O volante Léo Sena, que está emprestado ao Spezia, da Itália, até o fim da temporada europeia, em julho, pode render um dinheiro extra para o clube mineiro, graças às suas boas atuações na Série A do Calcio. Com seus direitos fixados em em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões), o jogador pode ser adquirido em definitivo pelo time italiano. Léo Sena foi contratado pelo Atlético em julho de 2020, vindo do Goiás, por indicação de Jorge Sampaoli. O meio de campo custou ao clube mineiro R$ 4 milhões, mas não caiu nas graças do treinador argentino e ficou de fora dos planos do time, que o negociou com o futebol italiano. O volante tem tido boas apresentações, gerando o interesse do Spezia em ficar com ele de vez, além de despertar os olhares de outras equipes italianas.