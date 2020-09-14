Sem chances com Sampaoli, Galo deve emprestar Dylan Borrero

O Atlético-MG deverá colocar no mercado o meia colombiano Dylan Borrero, de 18 anos. O jogador está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e deverá emprestado para ganhar rodagem. A possível saída de Borrero foi veiculada pela Rádio Itataia e confirmada pelo L!. O jovem meia, que chegou no início da temporada, vindo do Independiente Santa Fé, foi relacionado para um jogo do alvinegro no dia 2 de agosto, nas semifinais do Mineiro. Porém, com Sampaoli, não entrou em campo e teve até uma declaração do treinador afirmando que o jogador não estava “compreendendo” suas instruções nos treinamentos, justificando a sua ausência. Dylan chegou com status de “jóia”, com prestígio na Colômbia, por passagens nas seleções de base do seu país e do Santa Fé com boas atuações. Seu contrato com o time mineiro vai até 2024. Pelo clube alvinegro, Dylan Borrero jogou apenas quatro partidas, sem a marcar gol, contra Tombense (Mineiro), Unión (Copa Sul-Americana), URT (Mineiro) e Campinense-PB (Copa do Brasil), todas sob comando de Rafael Dudamel.