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futebol

Sem chances com Sampaoli, Galo deve emprestar Dylan Borrero

O jovem meia, de 18 anos, tratato como joia, não tem sido utilizado pelo treinador argentino no Atlético-MG...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:49

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 20:49
Crédito: Borrero chegou no início do ano e era tido como um jogador de futuro promissor na equipe mineira-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG deverá colocar no mercado o meia colombiano Dylan Borrero, de 18 anos. O jogador está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli e deverá emprestado para ganhar rodagem. A possível saída de Borrero foi veiculada pela Rádio Itataia e confirmada pelo L!. O jovem meia, que chegou no início da temporada, vindo do Independiente Santa Fé, foi relacionado para um jogo do alvinegro no dia 2 de agosto, nas semifinais do Mineiro. Porém, com Sampaoli, não entrou em campo e teve até uma declaração do treinador afirmando que o jogador não estava “compreendendo” suas instruções nos treinamentos, justificando a sua ausência. Dylan chegou com status de “jóia”, com prestígio na Colômbia, por passagens nas seleções de base do seu país e do Santa Fé com boas atuações. Seu contrato com o time mineiro vai até 2024. Pelo clube alvinegro, Dylan Borrero jogou apenas quatro partidas, sem a marcar gol, contra Tombense (Mineiro), Unión (Copa Sul-Americana), URT (Mineiro) e Campinense-PB (Copa do Brasil), todas sob comando de Rafael Dudamel.

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