Sem Cavani e Maguire, Manchester United viaja para encarar o PSG pela Liga dos Campeões

Crédito: AFP

Pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain receberá o Manchester United, nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília). REENCONTRO ADIADOA estreia de Edinson Cavani pelo Manchester United poderia ser contra seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, mas não ocorrerá nesta semana. O atacante uruguaio ainda não tem condições de jogo e sequer viajou com os Red Devils.

DESFALCADOSO Manchester United também não contará com Harry Maguire, capitão da equipe, que se lesionou. Do lado do Paris Saint-Germain, Icardi, Verratti, Paredes, Kehrer e Bernat estão fora. Marquinhos e Draxler ainda são dúvidas.

FALA, TUCHEL- Manchester não é necessariamente uma boa memória para nós, embora tivéssemos um grande resultado em Old Trafford. Muito mudou desde então. Fizemos coisas incríveis na última temporada e ganhamos muita confiança. Nosso desafio será não pensar muito nessa partida, ou na eliminação de dois anos atrás. Teremos que mostrar nossas qualidades, conseguir superar esse grupo tão difícil. No esporte de alto nível, você sempre tem que provar e começar a ganhar novamente. Recuperamos o nosso ritmo e a nossa confiança e somos uma equipa muito perigosa na Champions League - disse o treinador do PSG.