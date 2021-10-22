Sem Calleri e Rigoni, Rogério Ceni terá que fazer mudanças no ataque do São Paulo; veja as opções

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo tem dois desfalques importantes para a próxima partida. Sem contar com Jonathan Calleri e Emiliano Rigoni, Rogério Ceni precisará mexer no ataque e escalar uma dupla diferente da que utilizou nos últimos jogos. Com algumas opções no banco, Ceni tem nomes diferentes caso queira explorar novas características.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Calleri deixou o campo lesionado no segundo da tempo da vitória por 1 a 0 diante do Corinthians, na última segunda-feira (18). O atacante teve diagnosticado um edema na coxa direita e está em processo de recuperação.

Rigoni, por sua vez, se lesionou na partida contra o Cuiabá, na segunda-feira anterior (11). O jogo terminou em um empate por 0 a 0. Após passar algum tempo no departamento médico, o camisa 77 já iniciou atividades no gramado.

Sem contar com Rigoni em suas duas primeiras partidas como treinador do São Paulo, Ceni apostou na dupla de ataque formada por Calleri e Luciano e teve o camisa 30 como principal jogador da equipe, marcando gol nos dois jogos. Sem o argentino, o técnico precisa achar outra solução.

A mais provável das trocas é a entrada de Pablo. No jogo contra o Corinthians, após a lesão de Calleri, o camisa 9 foi o escolhido para entrar em campo. Com 13 gols marcados, Pablo é o artilheiro da equipe na temporada, apesar de ter se tornado um substituto nos últimos jogos. Em relação ao seu estilo de jogo, é o que mais se parece com Calleri, devido à sua capacidade de ser um homem de referência no ataque, com Luciano mais livre e ágil ao seu lado.Ceni pode, ainda, optar por um jogador mais veloz, como Marquinhos ou Rojas. Neste caso, a dinâmica da dupla de ataque seria alterada, fazendo com que Luciano se torne um jogador mais fixo no ataque, um 'homem gol'. Assim, ao seu lado, um jogador mais ágil seria responsável por se movimentar mais e participar da criação das jogadas.