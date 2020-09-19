Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem brilho, United perde em casa para o Crystal Palace na estreia pelo Campeonato Inglês
futebol

Sem brilho, United perde em casa para o Crystal Palace na estreia pelo Campeonato Inglês

Com dois gols de Zaha e outro de Townsend, Palace é letal no ataque e surpreende...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 15:28
Crédito: Townsend abriu o placar em Old Trafford (RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
O Crystal Palace pegou o Manchester United de surpresa no Campeonato Inglês. Em casa, os Red Devils fizeram uma partida com pouca inspiração, apesar da posse de bola. Resultado: derrota por 3x1, na estreia na Premier League.Townsend fez 1x0 para os visitantes; de pênalti, Zaha ampliou na etapa final. Van de Beek fez seu primeiro gol pelo time do United já aos 35 do 2º tempo, mas Zaha (novamente) fechou a conta aos 40 da etapa final. Com o resultado, o Palace chega à segunda vitória e assume a 2ª posição, com seis pontos. Já o Manchester fica em 16º.
PALACE COMEÇA EM CIMA E ABRE O PLACARO Crystal Palace teve um ótimo início e abriu a contagem logo aos sete minutos: em jogada rápida, Schlupp avançou e achou Townsend livre na entrada da pequena área para fazer 1x0.
ZAHA AMPLIA APÓS DOIS PÊNALTIS​No segundo tempo, o United manteve a alta posse de bola, mas não conseguiu ameaçar muito, exceto por cabeceio desperdiçado de Greenwood. Aos 21, Zaha teve um gol anulado para o Palace. Só seis minutos depois, porém, o árbitro deu pênalti de Lindelof por mão na bola. Ayew bateu no canto e De Gea buscou.
Porém, a alegria durou pouco: De Gea estava com os pés fora da linha durante a cobrança e o juiz mandou voltar. Na nova oportunidada, Zaha bateu (no lugar de Ayew) e colocou a bola no alto, sem chances para De Gea: 2x0.
UNITED CORRE ATRÁS, MAS LEVA BALDE DE ÁGUA FRIAQuando tudo parecia perdido, o United foi buscar um golzinho: e com o estreante Donny Van de Beek, aos 35 da etapa final. Porém, não deu nem tempo de tentar fazer pressão. Aos 40, Zaha ganhou bola na entrada da área e bateu rasteiro para fechar o placar.
EM JOGO AGITADO, LEEDS DE BIELSA VENCE O FULHAMNo duelo de equipes recém-promovidas para a Premier League, o Leeds de Marcelo Bielsa levou a melhor sobre o Fulham e venceu por 4x3.
Hélder Costa abriu o placar logo aos cinco minutos, mas Mitrovic empatou aos 34, em cobrança de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Klich fez 2x1 para o Leeds aos 41, também em cobrança de pênalti. Na etapa final, Bamford fez 3x1 aos cinco e Hélder Costa ampliou aos 12. Porém, o Fulham não desistiu e diminuiu para 4x3: primeiro com Reid, aos 17; depois, com Mitrovic, aos 22.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados