Sem brilho, United perde em casa para o Crystal Palace na estreia pelo Campeonato Inglês

Crédito: Townsend abriu o placar em Old Trafford (RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP

O Crystal Palace pegou o Manchester United de surpresa no Campeonato Inglês. Em casa, os Red Devils fizeram uma partida com pouca inspiração, apesar da posse de bola. Resultado: derrota por 3x1, na estreia na Premier League.Townsend fez 1x0 para os visitantes; de pênalti, Zaha ampliou na etapa final. Van de Beek fez seu primeiro gol pelo time do United já aos 35 do 2º tempo, mas Zaha (novamente) fechou a conta aos 40 da etapa final. Com o resultado, o Palace chega à segunda vitória e assume a 2ª posição, com seis pontos. Já o Manchester fica em 16º.

PALACE COMEÇA EM CIMA E ABRE O PLACARO Crystal Palace teve um ótimo início e abriu a contagem logo aos sete minutos: em jogada rápida, Schlupp avançou e achou Townsend livre na entrada da pequena área para fazer 1x0.

ZAHA AMPLIA APÓS DOIS PÊNALTIS​No segundo tempo, o United manteve a alta posse de bola, mas não conseguiu ameaçar muito, exceto por cabeceio desperdiçado de Greenwood. Aos 21, Zaha teve um gol anulado para o Palace. Só seis minutos depois, porém, o árbitro deu pênalti de Lindelof por mão na bola. Ayew bateu no canto e De Gea buscou.

Porém, a alegria durou pouco: De Gea estava com os pés fora da linha durante a cobrança e o juiz mandou voltar. Na nova oportunidada, Zaha bateu (no lugar de Ayew) e colocou a bola no alto, sem chances para De Gea: 2x0.

UNITED CORRE ATRÁS, MAS LEVA BALDE DE ÁGUA FRIAQuando tudo parecia perdido, o United foi buscar um golzinho: e com o estreante Donny Van de Beek, aos 35 da etapa final. Porém, não deu nem tempo de tentar fazer pressão. Aos 40, Zaha ganhou bola na entrada da área e bateu rasteiro para fechar o placar.

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