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Sem Brenner, Vizolli tem dúvidas no ataque do São Paulo; veja números dos possíveis substitutos

Com a venda do camisa 30, Luciano segue sem companheiro de ataque definido. Pablo, Vitor Bueno, Carneiro, Tréllez e até Tchê Tchê lutam por uma vaga na equipe titular...
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Publicado em 

06 fev 2021 às 15:20

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
O São Paulo vendeu o atacante Brenner na última quinta-feira para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Com isso, o técnico interino Marcos Vizolli tem dúvidas para montar o ataque, já que Luciano não tem um companheiro definido, no esquema de 4-4-2.
Com o atual elenco do São Paulo, o técnico interino tem Pablo, Vitor Bueno, Carneiro, Rojas e Tréllez para o lugar do camisa 30. Dentre essas opções, os dois primeiros são mais utilizados na temporada. Tréllez e Carneiro tem uma temporada bastante parecida. Ambos costumam entrar quando a equipe está em desvantagem nos minutos finais das partidas, como foi contra o Santos. O colombiano não marcou em 11 jogos no ano, enquanto o uruguaio possui sete jogos e um gol feito.
Por fim, o volante Tchê Tchê também pode ser escalado na vaga de Brenner. Foi assim na vitória contra o Atlético-MG por 3 a 0, no Morumbi. Em 53 jogos no ano, o camisa 8 fez três gols, diante de Red Bull Bragantino, Flamengo e Athletico.

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