Sem Brenner, Vizolli tem dúvidas no ataque do São Paulo; veja números dos possíveis substitutos

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo

O São Paulo vendeu o atacante Brenner na última quinta-feira para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Com isso, o técnico interino Marcos Vizolli tem dúvidas para montar o ataque, já que Luciano não tem um companheiro definido, no esquema de 4-4-2.

Com o atual elenco do São Paulo, o técnico interino tem Pablo, Vitor Bueno, Carneiro, Rojas e Tréllez para o lugar do camisa 30. Dentre essas opções, os dois primeiros são mais utilizados na temporada. Tréllez e Carneiro tem uma temporada bastante parecida. Ambos costumam entrar quando a equipe está em desvantagem nos minutos finais das partidas, como foi contra o Santos. O colombiano não marcou em 11 jogos no ano, enquanto o uruguaio possui sete jogos e um gol feito.