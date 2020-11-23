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futebol

Sem Brenner, Luciano pode ter companhia de Pablo no próximo jogo

Camisa 30 do São Paulo levou terceiro amarelo e cumprirá suspensão contra o Ceará; Diniz disse confiar no substituto do jogador, que pode ser Pablo, terceiro na artilharia do time...

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 08:13

LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 08:13
Crédito: Luciano e Pablo podem atuar juntos na quarta-feira, em partida contra o Ceará (Rubens Chiri / saopaulofc.net
Brenner não poderá atuar no próximo compromisso do São Paulo, já que levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco, no último domingo, e cumprirá suspensão automática diante do Ceará, em jogo da 16ª rodada, atrasada, na quarta-feira, em Fortaleza. O técnico Fernando Diniz, no entanto, não parece estar muito preocupado com a ausência do artilheiro do time na temporada:
- Tenho confiança plena no jogador que for entrar, a gente vai selecionar e tem que ser positivo com aqueles que vão jogar. No caso do Brenner, ele vai ser bem substituído, como todos os jogadores que saíram, temos jogadores à altura para suprir a ausência. Temos que dar moral para quem vai jogar – disse em entrevista coletiva após a partida, que terminou 1 a 1, no Morumbi.
>TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Brenner é um dos grandes destaques do Tricolor na temporada, com 17 gols feitos no total. Luciano, ao seu lado, é o segundo maior marcador – foi dele, inclusive, o tento de empate contra o Cruz-Maltino (agora são 12). No decorrer da partida, Pablo, que soma 11 gols, entrou no lugar de Igor Gomes. Ele e Brenner foram comparados por Diniz:
- São jogadores que jogam semelhante, na mesma posição, são jogadores que fazem gol. O Brenner é um jogador de mais mobilidade, de jogar mais entre as linhas, e o Pablo é um jogador mais, de fato, assim, que fica esperando a última bola e que ataca mais o espaço – começou sobre o assunto. - O Brenner é um jogador que, se precisar recuá-lo para jogar como um falso 9, um camisa 10 ou até de 8, ele sabe fazer. O Pablo já é um jogador mais específico para jogar de 9 ou jogar como ele jogou muito tempo no Athletico-PR, aberto ou fazendo a função tática que acompanha o lateral. Taticamente ele é um jogador que sabe cumprir qualquer tipo de função, principalmente defensiva – finalizou.
Pablo pode ser o escolhido de Fernando Diniz para estar entre os 11 titulares que enfrentam o Ceará na próxima quarta-feira, às 19h15, em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. No momento, o São Paulo é o terceiro colocado na tabela, com 37 pontos conquistados, a apenas dois do líder Atlético-MG.

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