Sem Brenner, Luciano pode ter companhia de Pablo no próximo jogo

Crédito: Luciano e Pablo podem atuar juntos na quarta-feira, em partida contra o Ceará (Rubens Chiri / saopaulofc.net

Brenner não poderá atuar no próximo compromisso do São Paulo, já que levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco, no último domingo, e cumprirá suspensão automática diante do Ceará, em jogo da 16ª rodada, atrasada, na quarta-feira, em Fortaleza. O técnico Fernando Diniz, no entanto, não parece estar muito preocupado com a ausência do artilheiro do time na temporada:

- Tenho confiança plena no jogador que for entrar, a gente vai selecionar e tem que ser positivo com aqueles que vão jogar. No caso do Brenner, ele vai ser bem substituído, como todos os jogadores que saíram, temos jogadores à altura para suprir a ausência. Temos que dar moral para quem vai jogar – disse em entrevista coletiva após a partida, que terminou 1 a 1, no Morumbi.

>TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Brenner é um dos grandes destaques do Tricolor na temporada, com 17 gols feitos no total. Luciano, ao seu lado, é o segundo maior marcador – foi dele, inclusive, o tento de empate contra o Cruz-Maltino (agora são 12). No decorrer da partida, Pablo, que soma 11 gols, entrou no lugar de Igor Gomes. Ele e Brenner foram comparados por Diniz:

- São jogadores que jogam semelhante, na mesma posição, são jogadores que fazem gol. O Brenner é um jogador de mais mobilidade, de jogar mais entre as linhas, e o Pablo é um jogador mais, de fato, assim, que fica esperando a última bola e que ataca mais o espaço – começou sobre o assunto. - O Brenner é um jogador que, se precisar recuá-lo para jogar como um falso 9, um camisa 10 ou até de 8, ele sabe fazer. O Pablo já é um jogador mais específico para jogar de 9 ou jogar como ele jogou muito tempo no Athletico-PR, aberto ou fazendo a função tática que acompanha o lateral. Taticamente ele é um jogador que sabe cumprir qualquer tipo de função, principalmente defensiva – finalizou.