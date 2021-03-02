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futebol

Sem avanço em sondagens, São Paulo inscreve volante Luan no Paulistão

Jogador ficou fora da primeira lista devido a assédios de clubes, o que impediria o Tricolor de inscrever novos jogadores para a posição. Ele deve atuar contra a Inter de Limeira...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 10:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá o volante Luan à disposição para a partida contra a Inter de Limeira, na próxima quarta-feira (3), às 17h, no Estádio Major Levy Sobrinho. Após o jogador ter ficado de fora da primeira lista de inscritos, ele já está apto para atuar. A informação foi divulgada primeiramente pela 'ESPN' e confirmada no LANCE!.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
O Tricolor optou por não inscrevê-lo para a rodada de estreia do Campeonato Paulista por conta de algumas sondagens de clubes não revelados. Em caso de venda do meio-campista, o clube não poderia colocar outro atleta em seu lugar e ficaria com um a menos no elenco.
GALERIA> Quem está voltando ao seu clube do coração após empréstimo? Confira! Crespo analisou a ausência em entrevista coletiva e espera contar com o volante para a próxima partida.
- A decisão foi muito rápida. Eu comecei a trabalhar sexta-feira e já tinha que fazer uma lista. Creio que neste caso como o do Luan, com a opção de se transferir que tem, mas creio que não vai ser inconveniente, até que isso se desenrole, que esteja conosco e possa jogar na quarta-feira - afirmou o técnico.
O São Paulo realiza um último treinamento na tarde desta terça-feira antes de viajar para o confronto, que será disputado em Limeira, no interior do Estado.

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