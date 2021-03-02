Sem avanço em sondagens, São Paulo inscreve volante Luan no Paulistão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá o volante Luan à disposição para a partida contra a Inter de Limeira, na próxima quarta-feira (3), às 17h, no Estádio Major Levy Sobrinho. Após o jogador ter ficado de fora da primeira lista de inscritos, ele já está apto para atuar. A informação foi divulgada primeiramente pela 'ESPN' e confirmada no LANCE!.

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O Tricolor optou por não inscrevê-lo para a rodada de estreia do Campeonato Paulista por conta de algumas sondagens de clubes não revelados. Em caso de venda do meio-campista, o clube não poderia colocar outro atleta em seu lugar e ficaria com um a menos no elenco.

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- A decisão foi muito rápida. Eu comecei a trabalhar sexta-feira e já tinha que fazer uma lista. Creio que neste caso como o do Luan, com a opção de se transferir que tem, mas creio que não vai ser inconveniente, até que isso se desenrole, que esteja conosco e possa jogar na quarta-feira - afirmou o técnico.