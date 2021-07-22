Sem atuar desde junho, William volta a treinar com o elenco do São Paulo

O São Paulo contou com uma novidade na manhã desta quinta-feira (22). William, que se recupera de uma lesão no joelho, fez parte do treinamento em campo com o restante do elenco. No entanto, ainda não há um prazo para a sua volta aos gramados. Contratado no começo desta temporada, o jogador de 34 anos não joga desde o dia 01 de junho, quando foi titular na derrota para o 4 de Julho-PI por 3 a 2, na Copa do Brasil. De lá para cá, ele foi relacionado para os duelos contra o Atlético-GO e o próprio time piauiense, mas não saiu do banco de reservas.