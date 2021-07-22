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futebol

Sem atuar desde junho, William volta a treinar com o elenco do São Paulo

Volante, que não joga desde a derrota para o 4 de Julho-PI, trabalhou no gramado em parte do treinamento da equipe, mas segue sem previsão de retorno aos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 16:09

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 16:09

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo contou com uma novidade na manhã desta quinta-feira (22). William, que se recupera de uma lesão no joelho, fez parte do treinamento em campo com o restante do elenco. No entanto, ainda não há um prazo para a sua volta aos gramados. Contratado no começo desta temporada, o jogador de 34 anos não joga desde o dia 01 de junho, quando foi titular na derrota para o 4 de Julho-PI por 3 a 2, na Copa do Brasil. De lá para cá, ele foi relacionado para os duelos contra o Atlético-GO e o próprio time piauiense, mas não saiu do banco de reservas.
Desde a sua chegada, William disputou 26 jogos, com um gol marcado. O jogador, que defendeu o Toluca nos últimos anos e foi campeão da Liga dos Campeões CONCACAF (2016) pelo América, tem contrato até o final da temporada. O departamento médico do Tricolor vem tentando recuperar os jogadores nesta sequência de jogos decisiva para o clube na temporada. Ainda nesta quinta-feira (22), os atacantes Eder e Luciano correram no gramado.

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