Sem Aguero e Jesus, City viaja para encarar Marseille pela Champions

Crédito: Manchester City conquistou vitória no primeiro jogo e começou bem na Liga dos Campeões (AFP

O Manchester City viaja para a França em busca de sua segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Olympique de Marseille nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). No entanto, a equipe mandante não pretende sair sem um bom resultado após ter perdido para o Olympiakos na primeira rodada.

O técnico André Villas-Boas, com experiência pelo futebol inglês, contou sobre a preparação da equipe para o desafio no torneio continental e mostrou muito respeito pelo trabalho que Pep Guardiola faz no clube.

- Assisti muitos jogos do City com a minha equipe e eles não cometem muitos erros, é um time excepcional. Eles estão em um momento com muitos jogos, mas continuam perigosos. Guardiola oferece tantas coisas diferentes dependendo dos seus adversários. Arrumamos nosso lado para nos adaptarmos ao sistema que ele vai propor.