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Sem Aguero e Jesus, City viaja para encarar Marseille pela Champions

André Villas-Boas, técnico do Olympique de Marseille, elogia time do Manchester City e Pep Guardiola. Técnico espanhol lamenta lesões e calendário enxuto da atual temporada...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 13:07
Crédito: Manchester City conquistou vitória no primeiro jogo e começou bem na Liga dos Campeões (AFP
O Manchester City viaja para a França em busca de sua segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Olympique de Marseille nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). No entanto, a equipe mandante não pretende sair sem um bom resultado após ter perdido para o Olympiakos na primeira rodada.
O técnico André Villas-Boas, com experiência pelo futebol inglês, contou sobre a preparação da equipe para o desafio no torneio continental e mostrou muito respeito pelo trabalho que Pep Guardiola faz no clube.
- Assisti muitos jogos do City com a minha equipe e eles não cometem muitos erros, é um time excepcional. Eles estão em um momento com muitos jogos, mas continuam perigosos. Guardiola oferece tantas coisas diferentes dependendo dos seus adversários. Arrumamos nosso lado para nos adaptarmos ao sistema que ele vai propor.
O Manchester City teve dificuldades para vencer o Porto no primeiro jogo da Liga dos Campeões e vive uma fase muito irregular no Campeonato Inglês, ocupando apenas a 13ª colocação na tabela. Além disso, o técnico espanhol lamentou a ausência de jogadores contundidos, principalmente de Aguero e Gabriel Jesus que não viajaram para o confronto.

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