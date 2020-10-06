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Sem acordo por Pepê, Porto fecha a contratação de Felipe Anderson

Meio-campista brasileiro irá chegar por empréstimo de uma temporada, enquanto agente do jogador gremista tenta fazer ponte para que negociação aconteça em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 09:29

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 09:29

Crédito: Felipe Anderson irá vestir a camisa do Porto nesta temporada (Divulgação
Sem acordo pelo brasileiro Pepê, do Grêmio, o Porto acertou a contratação por empréstimo de um ano de Felipe Anderson, segundo a imprensa portuguesa. O brasileiro será inscrito nesta terça-feira para poder vestir a camisa dos Dragões o quanto antes, assim como o zagueiro Malang Sarr, também contratado por empréstimo do Chelsea.
O meio-campista foi a alternativa encontrada pelo clube português face à dificuldade na contratação de Pepê e com a janela de transferências próxima de se encerrar. Giuliano Bertolucci, empresário dos dois brasileiros, foi importante na incorporação do atleta do West Ham e segue trabalhando para que o jovem do Grêmio vista a camisa do Porto em janeiro.
O Porto irá se comprometer a pagar metade do salário do de Felipe Anderson, enquanto os ingleses irão arcar com a outra parte. O empréstimo não terá cláusula de opção de compra ao fim do contrato, o que fará com que o brasileiro volta para a Inglaterra, onde tem vínculo a cumprir até 2022.

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