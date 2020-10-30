Sem acordo, Lucas Henrique deixa o Figueirense

Crédito: Divulgação/Figueirense/Patrick Floriani

Na zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense tem uma baixa para a sequência da competição. Trata-se do meia Lucas Henrique, que não entrou em acordo com o clube na renovação e preferiu rescindir o seu vínculo.De acordo com a nota emitida pelo Figueira, o clube atendeu todas as exigências do atleta e seu empresário, mas mesmo assim não houve um desfecho positivo.

Formado nas categorias de base do clube, Lucas Henrique fez a sua estreia nesta temporada com 11 jogos e nenhum gol.

Veja a nota do Figueirense

O Figueirense Futebol Clube informa que o meia Lucas Henrique não faz mais parte do elenco profissional do Furacão.

O atleta, formado nas categorias de base do Furacão e que tinha contrato com o clube até o final do mês de dezembro da atual temporada, pediu liberação do Figueirense. A diretoria alvinegra tentou a renovação de contrato com o jogador, mas obteve negativas, e, com isso, o meia foi liberado.