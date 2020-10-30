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futebol

Sem acordo, Lucas Henrique deixa o Figueirense

Meio-campista não entrou em acordo por uma renovação com o Figueira e acabou liberado...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 15:22

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:22

Crédito: Divulgação/Figueirense/Patrick Floriani
Na zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense tem uma baixa para a sequência da competição. Trata-se do meia Lucas Henrique, que não entrou em acordo com o clube na renovação e preferiu rescindir o seu vínculo.De acordo com a nota emitida pelo Figueira, o clube atendeu todas as exigências do atleta e seu empresário, mas mesmo assim não houve um desfecho positivo.
Formado nas categorias de base do clube, Lucas Henrique fez a sua estreia nesta temporada com 11 jogos e nenhum gol.
Veja a nota do Figueirense
O Figueirense Futebol Clube informa que o meia Lucas Henrique não faz mais parte do elenco profissional do Furacão.
O atleta, formado nas categorias de base do Furacão e que tinha contrato com o clube até o final do mês de dezembro da atual temporada, pediu liberação do Figueirense. A diretoria alvinegra tentou a renovação de contrato com o jogador, mas obteve negativas, e, com isso, o meia foi liberado.
O Figueirense agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso ao longo da carreira.

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