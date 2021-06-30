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futebol

Sem acordo com Sassuolo por Locatelli, Juventus mira Xhaka

Meio-campista do Arsenal e da Suíça é visto como uma opção de baixo custo para moldar o novo meio de campo da Velha Senhora. Locatelli deve ser disputado no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 09:21

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 09:21

Crédito: Glyn Kirk / AFP
A Juventus mira a contratação de Xhaka, jogador do Arsenal e da Suíça, para a próxima temporada, segundo o "Calciomercato". O meio-campista é visto como uma opção de baixo custo para a Velha Senhora uma vez que o clube entende que será difícil negociar com o Sassuolo por Manuel Locatelli.O suíço também estava no radar da Roma, atualmente comandada por José Mourinho. O atleta chegou a dar sinais de que teria o interesse em jogar na capital italiana, mas nenhuma proposta foi realizada. E sua saída da Inglaterra, onde não é titular, é provável, embora sem destino definido.
> Veja a tabela da Eurocopa
Por outro lado, Locatelli vem se destacando na Eurocopa e gera o interesse de diversos clubes da Europa. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o Sassuolo quer 40 milhões de euros (R$ 235 milhões) no meia, enquanto Arsenal e Dortmund apresentaram propostas pelo italiano.
O futuro do atleta ainda não está definido e uma resolução deve ser encontrada apenas o fim da participação da Itália na Eurocopa. O jogador chegou a definir os termos pessoais de contrato com a Juventus, mas a operação é cada dia mais complicada.

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