Sem acordo com Sassuolo por Locatelli, Juventus mira Xhaka

A Juventus mira a contratação de Xhaka, jogador do Arsenal e da Suíça, para a próxima temporada, segundo o "Calciomercato". O meio-campista é visto como uma opção de baixo custo para a Velha Senhora uma vez que o clube entende que será difícil negociar com o Sassuolo por Manuel Locatelli.O suíço também estava no radar da Roma, atualmente comandada por José Mourinho. O atleta chegou a dar sinais de que teria o interesse em jogar na capital italiana, mas nenhuma proposta foi realizada. E sua saída da Inglaterra, onde não é titular, é provável, embora sem destino definido.