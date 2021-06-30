Sem acordo com Sassuolo por Locatelli, Juventus mira Xhaka

A Juventus mira a contratação de Xhaka, jogador do Arsenal e da Suíça, para a próxima temporada, segundo o "Calciomercato". O meio-campista é visto como uma opção de baixo custo para a Velha Senhora uma vez que o clube entende que será difícil negociar com o Sassuolo por Manuel Locatelli.O suíço também estava no radar da Roma, atualmente comandada por José Mourinho. O atleta chegou a dar sinais de que teria o interesse em jogar na capital italiana, mas nenhuma proposta foi realizada. E sua saída da Inglaterra, onde não é titular, é provável, embora sem destino definido.
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Por outro lado, Locatelli vem se destacando na Eurocopa e gera o interesse de diversos clubes da Europa. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o Sassuolo quer 40 milhões de euros (R$ 235 milhões) no meia, enquanto Arsenal e Dortmund apresentaram propostas pelo italiano.
O futuro do atleta ainda não está definido e uma resolução deve ser encontrada apenas o fim da participação da Itália na Eurocopa. O jogador chegou a definir os termos pessoais de contrato com a Juventus, mas a operação é cada dia mais complicada.