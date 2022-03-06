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Selvageria: Briga generalizada deixa mais de 20 feridos em partida no México; rodada é suspensa

Torcedores de Atlas e Querétaro protagonizaram cenas de violência no último sábado...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 09:43

Publicado em 06 de Março de 2022 às 09:43

Um dos episódios mais tristes da história do futebol ocorreu na último sábado, no México. Em partida entre Atlas e Querétaro, no Estádio Corregidora, uma briga generalizada entre torcedores deixou 22 feridos, sendo nove levados a um hospital. As informações são da 'Coordenação de Proteção Civil do Estado de Querétaro.+ Sem Mbappé, PSG sofre derrota para o Nice no fim de jogo pelo Campeonato Francês
O Atlas vencia o Querétaro e o jogo acontecia normalmente até os 17 minutos do segundo tempo, quando estourou uma briga entre torcedores nas arquibancadas. Em vídeos que circulam na internet, nota-se a selvageria de alguns torcedores, que agrediam outros de maneira covarde.
- Inadmissível e lamentável a violência. Serão castigados exemplarmente os responsáveis pela ausência de segurança no estádio. A segurança dos jogadores e torcedores é nossa prioridade - comentou o presidente da Liga MX. Nas redes sociais, os clubes também se manifestaram contra os atos.
+ Em jogo de golaços, Real Madrid goleia a Real Sociedad pela La Liga
Apesar das autoridades mexicanas não confirmarem mortes, é possível ver nos vídeos corpos ensanguentados pelo estádio. Algumas pessoas seguiram sendo agredidas mesmo desacordadas. A partida foi suspensa pela federação mexicana, que também cancelou a 9ª rodada do torneio.Briga tomou conta da arquibancada (AFP)
Crédito: AtlasxQuerétarofoimarcadoporcenasdeviolência(AFP

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