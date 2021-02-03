Seletiva do Carioca: Cabofriense e Nova Iguaçu se distanciam na briga pela ponta; America volta a tropeçar

Crédito: Cabofriense permanece na frente devido ao número de gols marcados, mas as duas equipes estão com 13 pontos (Reprodução / MyCujoo

O início de returno da Seletiva do Carioca trouxe boas perspectivas para Cabofriense e Nova Iguaçu. Ambas as equipes levaram a melhor em seus respectivos duelos na sexta rodada, realizada na tarde desta quarta-feira, e estão com 13 pontos. O Tricolor Praiano, que venceu o Americano por 2 a 1 no Correão, leva a melhor devido ao número de gols marcados. A equipe da Baixada Fluminense venceu por 1 a 0 o Friburguense em pleno Eduardo Guinle.

Da competição preliminar do Carioca, apenas o primeiro colocado se classificará para a fase principal, que começa no último fim de semana de fevereiro.

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NO CORREÃO

A Cabofriense penou, mas soube se impor ao Americano em partida desafiadora. Em um primeiro tempo de poucas chances, a equipe da casa chegou a comemorar quando a bola caiu nos pés de Pedrinho, que completou aos 26. Contudo, o lance foi anulado por impedimento.

Só que a celebração veio aos 39, depois da equipe tanto martelar. Depois de uma bola alçada da esquerda, Feitosa aproveitou a hesitação da zaga e encheu o pé para abrir o marcador. Coutinho ainda teve oportunidade de ampliar em seguida, mas Victor Brasil esticou-se para espalmar.

Aos 44, no entanto, o Americano fez o empate. Balbi encontrou uma brecha e fez o cruzamento. O zagueiro Jackinha tentou fazer o corte, mas acabou jogando para a própria rede da Cabofriense.

O Cano voltou do intervalo de maneira avassaladora, cobrando uma sucessão de escanteios. Entretanto, quem balançou a rede mais uma vez foi a Cabofriense. Nathan alçou da lateral e Pedrinho surgiu entre os zagueiros para cabecear. A bola carimbou a trave mas, oportunista, Coutinho completou aos 12. A equipe de Campos ainda esboçou uma reação em finalização com Balbi, mas não evitou mais uma derrota e estacionou nos sete pontos.

NO EDUARDO GUINLE

O Nova Iguaçu segue na cola da Cabofriense pela vaga na fase principal do Campeonato Carioca. Em partida brigada contra o Friburguense, a equipe garantiu seu triunfo no segundo tempo. Canela irrompeu na área e foi travado com falta. Rafael Tanque converteu o pênalti com direito a paradinha.

O Frisão continua mergulhado na lanterna, tendo somado apenas um ponto nas seis partidas disputadas.

NO LOURIVALDÃO