Seleções de um homem só: veja equipes da Eurocopa lideradas por grandes craques

A Eurocopa terá início nesta sexta-feira e, apesar de contar com diversos craques do futebol, a competição é composta por algumas seleções conhecidas por terem apenas uma grande figura de destaque. Conheça algumas destas equipes que podem aparecer durante o torneio.
Em um grupo que conta com Espanha e Suécia como adversária mais difícieis, a Polônia tem, em seu elenco, jogadores como o meia Piotr ZIelinski, do Napoli, e o goleiro Wojciech Szczesny, da Juventus, como destaques ao lado de Lewandowski.