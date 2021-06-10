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Seleções de um homem só: veja equipes da Eurocopa lideradas por grandes craques

Enquanto algumas seleções contam com um elenco recheado de craques do futebol mundial, outras contam com apenas uma grande estrela...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 07:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Craques do futebol mundial lideram suas seleções na Euro (Montagem LANCE!
A Eurocopa terá início nesta sexta-feira e, apesar de contar com diversos craques do futebol, a competição é composta por algumas seleções conhecidas por terem apenas uma grande figura de destaque. Conheça algumas destas equipes que podem aparecer durante o torneio.
Em um grupo que conta com Espanha e Suécia como adversária mais difícieis, a Polônia tem, em seu elenco, jogadores como o meia Piotr ZIelinski, do Napoli, e o goleiro Wojciech Szczesny, da Juventus, como destaques ao lado de Lewandowski.

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