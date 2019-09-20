Seleção: Tite chama Gabigol e Rodrigo Caio em convocação para amistosos

Gabriel Jesus, atacante do Flamengo Crédito: Divulgação

Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos marcados para outubro. O goleiro Santos, 29, do Athletico-PR, e o atacante Gabriel Barbosa, 23, o Gabigol, do Flamengo, foram as principais novidades da lista para as partidas contra Senegal e Nigéria, que serão realizados em Singapura, na Ásia.

O chamado teve ainda as presenças de outros atletas que não estavam na lista anterior. É o caso do zagueiro Rodrigo Caio, 26, do Flamengo, do lateral esquerdo Renan Lodi, 21, do Atlético de Madrid, e do meio-campista Matheus Henrique, 21, do Grêmio. O atacante Everton, 23, do Grêmio, também está de volta.

Agendados para 10 e 13 de outubro, respectivamente, os embates com as seleções africanas no Estádio Nacional de Cingapura representarão a segunda rodada de observações de Tite após a conquista da Copa América. Na primeira, nos Estados Unidos, o time brasileiro empatou por 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru.