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Gabriel Jesus, atacante do Flamengo Divulgação
Brasil

Seleção: Tite chama Gabigol e Rodrigo Caio em convocação para amistosos

Dupla desfalcará o Flamengo por até três rodadas do Brasileirão. Atuando no Brasil, o técnico ainda chamou dois jogadores do Grêmio, um do São Paulo, um do Athletico-PR e outro do Palmeiras

Publicado em

20 set 2019 às 13:07
Gabriel Jesus, atacante do Flamengo Crédito: Divulgação
Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos marcados para outubro. O goleiro Santos, 29, do Athletico-PR, e o atacante Gabriel Barbosa, 23, o Gabigol, do Flamengo, foram as principais novidades da lista para as partidas contra Senegal e Nigéria, que serão realizados em Singapura, na Ásia.
O chamado teve ainda as presenças de outros atletas que não estavam na lista anterior. É o caso do zagueiro Rodrigo Caio, 26, do Flamengo, do lateral esquerdo Renan Lodi, 21, do Atlético de Madrid, e do meio-campista Matheus Henrique, 21, do Grêmio. O atacante Everton, 23, do Grêmio, também está de volta.
Agendados para 10 e 13 de outubro, respectivamente, os embates com as seleções africanas no Estádio Nacional de Cingapura representarão a segunda rodada de observações de Tite após a conquista da Copa América. Na primeira, nos Estados Unidos, o time brasileiro empatou por 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru.
  • GOLEIROS 
  • Ederson (Manchester City)
  • Weverton (Palmeiras)
  • Santos (Athletico-PR)
  • LATERAIS
  • Daniel Alves (São Paulo)
  • Danilo (Juventus)
  • Alex Sandro (Juventus)
  • Renan Lodi (Atlético de Madrid)
  • ZAGUEIROS
  • Marquinhos (PSG)
  • Thiago Silva (PSG)
  • Militão (Real Madrid)
  • Rodrigo Caio (Flamengo)
  • MEIO-CAMPISTAS
  • Casemiro (Real Madrid)
  • Fabinho (Liverpool)
  • Arthur (Grêmio)
  • Matheus Henrique (Grêmio)
  • Philippe Coutinho (Bayern)
  • Lucas Paquetá (Milan)
  • ATACANTES
  • Neymar (PSG)
  • Everton (Grêmio)
  • Richarlison (Everton)
  • Gabriel Jesus (Manchester City)
  • Roberto Firmino (Liverpool)
  • Gabriel Barbosa (Flamengo)

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