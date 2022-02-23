Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Seleção paraguaia, Hernán Pérez cita desejo de atuar no futebol brasileiro

Atacante estava atuando no futebol árabe recentemente
...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 18:30
Com passagens pelo Villarreal, Espanyol, Valladolid, Olympiacos e Alavés, o atacante Hernán Pérez, que estava no Al-Ahli, do Qatar, e que defende as cores da seleção paraguaia há mais de dez anos, revelou um desejo que tem para seu futuro no futebol: vestir a camisa de algum clube brasileiro em 2022.Atualmente sem clube desde que saiu do Ahli, o jogador de 32 anos falou sobre essa vontade de estar no Brasil nesta temporada.
- O futebol brasileiro encanta o mundo inteiro. Sou fã de muitos nomes que fizeram história no esporte e que são brasileiros. Gostaria muito de atuar no Brasil em 2022. Está em meus planos. Seria uma honra vestir a camisa de um grande clube no Brasil. Espero ter essa chance ainda nesta temporada.
O atleta, que tem a autorização exclusiva no Brasil da GR Sport, destacou que está muito bem fisicamente, já que intensificou esse trabalho após a saída do clube árabe.
- Fisicamente estou muito bem, fazendo trabalhos diários e buscando evoluir neste sentido. Me sinto pronto para qualquer desafio agora. Estou intensificando ainda mais nestes os trabalhos físicos.
Crédito: HernanPéreztemdesejodeatuarnoBrasilapóspassagempelaEuropaemundoárabe(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados