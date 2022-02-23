Seleção paraguaia, Hernán Pérez cita desejo de atuar no futebol brasileiro

Com passagens pelo Villarreal, Espanyol, Valladolid, Olympiacos e Alavés, o atacante Hernán Pérez, que estava no Al-Ahli, do Qatar, e que defende as cores da seleção paraguaia há mais de dez anos, revelou um desejo que tem para seu futuro no futebol: vestir a camisa de algum clube brasileiro em 2022.Atualmente sem clube desde que saiu do Ahli, o jogador de 32 anos falou sobre essa vontade de estar no Brasil nesta temporada.

- O futebol brasileiro encanta o mundo inteiro. Sou fã de muitos nomes que fizeram história no esporte e que são brasileiros. Gostaria muito de atuar no Brasil em 2022. Está em meus planos. Seria uma honra vestir a camisa de um grande clube no Brasil. Espero ter essa chance ainda nesta temporada.

O atleta, que tem a autorização exclusiva no Brasil da GR Sport, destacou que está muito bem fisicamente, já que intensificou esse trabalho após a saída do clube árabe.

- Fisicamente estou muito bem, fazendo trabalhos diários e buscando evoluir neste sentido. Me sinto pronto para qualquer desafio agora. Estou intensificando ainda mais nestes os trabalhos físicos.