Seleção Feminina, Eurocopa, Série B... Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira

Crédito: A sexta-feira será movimentada pelas partidas ao longo do mundo (Montagem Lance! Fotos: Richard Callis/SPP/CBF; Divulgação / Twitter Seleção Italiana; Divulgação / Twitter Ponte Preta

A sexta-feira (11) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Turquia e Itália dão o pontapé inicial para a Eurocopa, competição que precisou ser adiada em 2020 em virtude da pandemia da Covid-19. O jogo acontece no Estádio Olímpico, em Roma, às 16h (horário de Brasília).

Vai começar a Euro! Veja os participantes e os grupos do torneio internacionalNo mesmo horário, 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Rússia, para um amistoso internacional. Globo e SporTV transmitem a partida.

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Mais tarde, já no período da noite, Sampaio Corrêa e Ponte Preta entram em campo pela 3ª rodada da Série B de 2021, às 19h (de Brasília), em São Luís.

Segundona rolando! Veja a tabela de classificação atualizada da Série B de 2021Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h - Brasil x Rússia Amistoso Internacional Feminino Onde assistir: Globo e SporTV

16h - Turquia x Itália Eurocopa 2020 Onde assistir: SporTV

19h - Sampaio Corrêa x Ponte Preta Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 - Guarani x Náutico Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere

20h30 - Philadelphia 76ers X Atlanta HawksNBAOnde assistir: ESPN