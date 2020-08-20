Seleção espanhola convoca diversos jovens para jogos da Liga das Nações

Crédito: Pierre-Philippe Marcou / AFP

A seleção espanhola comandada pelo técnico Luis Enrique começou um plano de reconstrução na convocação feita nesta quinta-feira para a disputa da Liga das Nações. Diversos jovens apareceram na lista, como Eric García, Dani Olmo, Ansu Fati, Adama Traoré, Ferran Torres, enquanto pesos pesados como Piqué, Jordi Alba e Saúl não foram contemplados.

A Espanha irá iniciar a competição contra a Alemanha no próximo dia três de setembro e enfrenta a Ucrânia no dia seis. As partidas irão acontecer como previstas inicialmente na casa de cada mandante, mas os voos serão feitos em aviões fretados pela Uefa e não haverá atendimento aos jornalistas de forma presencial antes ou depois dos jogos.

O objetivo da renovação do time é começar a trabalhar com um grupo forte, que mescla juventude e experiência, para a disputa da Eurocopa em 2021. Além disso, os novos atletas também concorrem a uma vaga na convocação para a Copa do Mundo em 2022 e já irão sentir o peso de vestir a camisa da seleção nacional.

Veja a convocação completa:

Goleiros: De Gea, Kepa e Unai Simón

Defensores: Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón e Eric García

Meias: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo e Oscar Rodríguez