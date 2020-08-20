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Seleção espanhola convoca diversos jovens para jogos da Liga das Nações

Luís Enrique também não convoca alguns nomes fortes do futebol nacional, como Piqué, Alba e Saúl para dar oportunidade a quem apareceu bem na última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 08:33

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 08:33

Crédito: Pierre-Philippe Marcou / AFP
A seleção espanhola comandada pelo técnico Luis Enrique começou um plano de reconstrução na convocação feita nesta quinta-feira para a disputa da Liga das Nações. Diversos jovens apareceram na lista, como Eric García, Dani Olmo, Ansu Fati, Adama Traoré, Ferran Torres, enquanto pesos pesados como Piqué, Jordi Alba e Saúl não foram contemplados.
A Espanha irá iniciar a competição contra a Alemanha no próximo dia três de setembro e enfrenta a Ucrânia no dia seis. As partidas irão acontecer como previstas inicialmente na casa de cada mandante, mas os voos serão feitos em aviões fretados pela Uefa e não haverá atendimento aos jornalistas de forma presencial antes ou depois dos jogos.
O objetivo da renovação do time é começar a trabalhar com um grupo forte, que mescla juventude e experiência, para a disputa da Eurocopa em 2021. Além disso, os novos atletas também concorrem a uma vaga na convocação para a Copa do Mundo em 2022 e já irão sentir o peso de vestir a camisa da seleção nacional.
Veja a convocação completa:
Goleiros: De Gea, Kepa e Unai Simón
Defensores: Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón e Eric García
Meias: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo e Oscar Rodríguez
Atacantes: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati e Ferran Torres

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