futebol

Seleção da virada! França vira contra a Espanha e conquista a Nations League

Com gol da virada marcado por Mbappé, França venceu a Espanha pelo placar de 2 a 1 e tornou-se a nova campeã da Nations League...
10 out 2021 às 17:40

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:40

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Nations League conheceu, neste domingo, a sua mais nova campeã. A Seleção Francesa conquistou a competição europeia após vencer, em mais uma virada, a Seleção Espanhola pelo placar de 2 a 1. A Espanha saiu na frente com Oyarzabal, mas a França conseguiu a virada com Benzema e Mbappé.EQUILÍBRIODurante a primeira etapa do confronto deste domingo, as duas seleções seguraram a suas forças. Nenhuma das duas equipes conseguiu gerar muito perigo no ataque e, com poucas finalizações nos 45 minutos iniciais, o 0 a 0 foi mantido no placar.
GOL ESPANHOLNo segundo tempo, a Espanha conseguiu chegar ao ataque e apresentar perigo aos franceses. Com 19 minutos de partida, os espanhóis criaram uma boa jogada, gerando o gol de Mikel Oyarzabal após um excelente passe de Sergio Busquets.
GOLAÇO DE EMPATELogo após a Espanha abrir o placar da partida deste domingo, a França foi ao ataque para responder os seus adversários. Dois minutos após o gol espanhol, Mbappé concedeu assistência para Karim Benzema, que acertou um grande chute de fora da área.
VIRADACom o empate no placar, o jogo estava aberto para qualquer uma das duas seleções marcar e levar o troféu para o seu país. Os franceses foram eficazes e, aos 35 minutos de jogo, Theo Hernández acertou passe para Kylian Mbappé que, cara a cara com o goleiro, virou o jogo para a França, conquistando o título da Nations League.

