Seleção da Ucrânia fará amistoso contra time alemão em seu primeiro jogo após invasões russas

A Ucrânia já tem data marcada para voltar aos campos, após o início da invasão russa ao país. A seleção irá enfrentar o Borussia Mönchendgladbach, no dia 11 de maio, no estádio do time alemão, que divulgou a informação. O amistoso será no primeiro jogo da seleção ucraniana no ano de 2022. Tanto equipe nacional, quanto o futebol do país estão sem atividades desde o início da guerra.

>>> Veja os grupos e os jogos da Copa do Mundo de 2022A Ucrânia teria um compromisso em março contra a Escócia, em Glasgow, pela repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas devido aos conflitos no país a Uefa postergou o jogo para 1º de junho. O amistoso terá também terá um valor humanitário, já que toda a renda da partida será arrecadada às vítimas da guerra.

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- Estamos muito felizes de poder ajudar a seleção ucraniana através desse jogo. Esperamos que muitos torcedores de todo o país venham ao estádio e façam suas doações para uma boa causa comprando seus ingressos. Os cidadãos ucranianos terão entrada gratuita - comunicou o CEO do Gladbach, Stephan Schippers.

Ainda restam três vagas para o Mundial do Catar, sendo uma da repescagem europeia. O vencedor de Escócia x Ucrânia enfrenta País de Gales para decidir quem vai ao Qatar. As outras virão dos embates entre Costa Rica e Nova Zelândia e de Peru contra Emirados árabes ou Austrália.