Seleção chilena demonstra interesse em técnico Turco Mohamed

Apesar da atual fase difícil vivida no Atlético-MG por parte do técnico Turco Mohamed, o início de trabalho do comandante argentino pelo time alvinegro tem agradado a seleção chilena de futebol.

De acordo com o portal torcedores.com, a seleção do Chile possui interesse na contratação do técnico Antonio Mohamed. O uruguaio Martín Lasarte, último comandante do time, foi dispensado após uma campanha ruim nas classificatórias para a Copa do Mundo. Ainda de acordo com o site, o técnico El Turco teria recusado a proposta da seleção chilena. Mesmo com a atual má fase da equipe atleticana e a pressão de torcedores, o comandante argentino teria a vontade de cumprir o seu contrato com o Atlético-MG.