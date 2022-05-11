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futebol

Seleção chilena demonstra interesse em técnico Turco Mohamed

De acordo com site, comandante alvinegro teria recusado proposta da seleção sul-americana...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 13:47
Apesar da atual fase difícil vivida no Atlético-MG por parte do técnico Turco Mohamed, o início de trabalho do comandante argentino pelo time alvinegro tem agradado a seleção chilena de futebol.
De acordo com o portal torcedores.com, a seleção do Chile possui interesse na contratação do técnico Antonio Mohamed. O uruguaio Martín Lasarte, último comandante do time, foi dispensado após uma campanha ruim nas classificatórias para a Copa do Mundo. Ainda de acordo com o site, o técnico El Turco teria recusado a proposta da seleção chilena. Mesmo com a atual má fase da equipe atleticana e a pressão de torcedores, o comandante argentino teria a vontade de cumprir o seu contrato com o Atlético-MG.
O Atlético de Turco Mohamed disputou 25 jogos na temporada, com 17 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O time é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com 8 pontos em 15 disputados.
Crédito: TécnicoElTurcoMohamed(PedroSouza/Atletico-MG

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