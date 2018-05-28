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Futebol

Seleção chega a Londres para segunda parte da preparação para a Copa

Delegação desembarca e vai ao CT do Tottenham, que sera a base da equipe

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 09:27
Seleção embarcou para Londres na noite desta segunda-feira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira chegou na manhã desta segunda-feira ao Centro de Treinamentos do Tottenham, na região de Enfield, arredores de Londres. A delegação entrou nas instalações do clube londrino minutos antes das 10h do horário local (6 de Brasília). Na Terra da Rainha, a seleção realizará a segunda parte da preparação para a Copa do Mundo.
O grupo desembarcou no aeroporto de Stansted e fez de ônibus o trajeto até o local de treinos e hospedagem. A chegada foi tranquila, sem torcedores na porta.
Os comandados de Tite vão a campo na parte da tarde para a primeira atividade em solo britânico. Os trabalhos começam às 12h (de Brasília). Nesta terça, a seleção terá uma agenda mais tranquila do que os próximos dias, já que não haverá coletiva de imprensa.
A comissão técnica, inclusive, programou atividades em tempo integral para os próximos dias - a exemplo do que já acontecia na Granja Comary, em Teresópolis. No domingo, o Brasil enfrenta a Croácia em amistoso, só que o jogo está marcado para Liverpool.
A estadia completa do Brasil em Londres termina no dia 8 de junho, com a partida para Viena, onde haverá amistoso contra a Áustria, a última escala antes de desembarcar na Rússia para a Copa do Mundo.
 

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