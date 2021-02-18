Seleção Brasileira feminina dá show e goleia a Argentina pela SheBelieves Cup

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira de futebol feminino enfrentou a Argentina pela SheBelieves Cup, e venceu as suas adversárias por 4 a 1, com gols de Marta, Debinha, Geyse e Adriana, enquanto as argentinas descontaram com Mariana Larroquette.
O Brasil saiu na frente do placar com um gol da Rainha Marta, que marcou de pênalti após Adriana ser derrubada dentro da área pela zagueira argentina Aldana Cometti. Acostumada com a arte de fazer gols, Marta converteu a penalidade.
Na segunda etapa da partida, a chuva de gols saiu. Logo no primeiro minuto, Debinha marcou o segundo do Brasil após receber a bola de Bia Zaneratto. Em seguida, Debinha tocou para Adriana, que colocou o 3 a 0 no placar para as brasileiras.
A Argentina diminuiu com Mariana Larroquette, mas o Brasil respondeu aos 36 da segunda etapa, quando Geyse chutou, e contou com o desvio da goleira Solana Pereyra para fechar a goleada por 4 a 1 contra as rivais argentinas.