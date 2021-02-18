Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Seleção Brasileira feminina dá show e goleia a Argentina pela SheBelieves Cup

Na estreia da competição, Brasil aplica goleada de 4 a 1 nas argentinas; Marta abriu o placar em gol de pênalti...
LanceNet

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 20:05

Crédito: Gregg Newton / AFP
Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira de futebol feminino enfrentou a Argentina pela SheBelieves Cup, e venceu as suas adversárias por 4 a 1, com gols de Marta, Debinha, Geyse e Adriana, enquanto as argentinas descontaram com Mariana Larroquette.
Veja a tabela da Champions LeagueO Brasil saiu na frente do placar com um gol da Rainha Marta, que marcou de pênalti após Adriana ser derrubada dentro da área pela zagueira argentina Aldana Cometti. Acostumada com a arte de fazer gols, Marta converteu a penalidade.
Na segunda etapa da partida, a chuva de gols saiu. Logo no primeiro minuto, Debinha marcou o segundo do Brasil após receber a bola de Bia Zaneratto. Em seguida, Debinha tocou para Adriana, que colocou o 3 a 0 no placar para as brasileiras.
A Argentina diminuiu com Mariana Larroquette, mas o Brasil respondeu aos 36 da segunda etapa, quando Geyse chutou, e contou com o desvio da goleira Solana Pereyra para fechar a goleada por 4 a 1 contra as rivais argentinas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados