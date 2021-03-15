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Seleção Brasileira estreia no dia 14 de junho na Copa América

Conmebol divulgou o novo calendário da competição nesta segunda-feira. Torneio não irá contar com participação de convidados por conta da pandemia da Covid-19...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:41

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 11:41
Crédito: Divulgação
A Conmebol divulgou o novo calendário da Copa América que será disputada em 2021 na Argentina e Colômbia. A Seleção Brasileira faz sua estreia no dia 14 de junho contra a Venezuela. Nesta edição, torneio não irá contar com presença de convidados, uma vez que Austrália e Qatar desistiram da participação por conta da pandemia e da indefinição das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2022.A principal competição entre países da América do Sul terá início no dia 13 de junho com duas partidas: Argentina e Chile se enfrentam em Buenos Aires, enquanto Paraguai e Bolívia duelam em Mendonza. A final da competição será disputada no dia 10 de julho em Barranquilla, na Colômbia.
> Veja também a tabela da Eurocopa
Nesta edição, cinco países irão disputar o torneio na Argentina, enquanto outras cinco seleções irão jogar a primeira fase na Colômbia. O Brasil irá atuar na terra da cantora Shakira. Após a estreia contra a Venezuela, em Medellín, o time de Tite enfrenta o Peru no dia 18, em Cali, os donos da casa no dia 24, em Barranquilla, e o Equador no dia 28, em Bogotá.

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