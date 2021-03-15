Seleção Brasileira estreia no dia 14 de junho na Copa América

A Conmebol divulgou o novo calendário da Copa América que será disputada em 2021 na Argentina e Colômbia. A Seleção Brasileira faz sua estreia no dia 14 de junho contra a Venezuela. Nesta edição, torneio não irá contar com presença de convidados, uma vez que Austrália e Qatar desistiram da participação por conta da pandemia e da indefinição das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2022.A principal competição entre países da América do Sul terá início no dia 13 de junho com duas partidas: Argentina e Chile se enfrentam em Buenos Aires, enquanto Paraguai e Bolívia duelam em Mendonza. A final da competição será disputada no dia 10 de julho em Barranquilla, na Colômbia.