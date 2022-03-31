Seleção Brasileira é a única que pode ser sorteada com os mesmos rivais da Copa do Mundo da Rússia

A Seleção Brasileira é a única equipe dentre as cabeças de chave que pode enfrentar na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar os mesmos rivais que encarou no Mundial da Rússia, em 2018. O sorteio das chaves acontece nesta sexta-feira, às 13 (horário de Brasília). O LANCE! fará a cobertura do evento em tempo real. Na Rússia, o Brasil (pote 1) encarou a Suíça (pote 2), Sérvia (pote 3) e Costa Rica, que irá disputar uma vaga na Copa do Mundo diante da Nova Zelândia, na repescagem internacional. Caso a equipe da Concacaf garanta sua ida ao Qatar, ela seria alocada no pote 4.

Em 2018, Espanha e Portugal dividiram espaço no Grupo B, mas ambas as equipes são cabeças de chave em 2022. No Grupo C, a França (pote 1), tem chances de enfrentar novamente a Dinamarca (pote 2) e Peru ou Austrália, que podem se enfrentar na repescagem internacional, e que iriam diretamente para o pote 4. No entanto, um dos adversários da Rússia ficaria pelo caminho.

Nas outras cinco chaves da Copa do Mundo de 2018 há ao menos uma seleção que não conseguiu classificação para o Mundial do Qatar. No entanto, a probabilidade do Brasil enfrentar os mesmos adversários pela segunda vez de forma consecutiva é muito baixa.

Confira os potes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo:

- Pote 1:QatarBrasilBélgicaFrançaArgentinaInglaterraEspanhaPortugal

- Pote 2:AlemanhaHolandaDinamarcaSuíçaUruguaiCroáciaMéxicoEUA

- Pote 3:SenegalIrãJapãoSérviaPolôniaCoreia do SulMarrocosTunísia

- Pote 4:CanadáEquadorArábia SauditaGanaCamarões​País de Gales x Escócia ou Ucrânia*​Costa Rica x Nova Zelândia*Peru x Austrália ou Emirados Árabes*

*Os últimos três classificados serão conhecidos apenas na Data Fifa de junho