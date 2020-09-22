Seis meses após noite de gala, São Paulo reencontra a LDU pela Liberta

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Exatos 195 dias depois, São Paulo e LDU voltam a se encontrar pelo Grupo D da Copa Libertadores. No jogo de ida, vitória acachapante do Tricolor, por 3 a 0, naquela que talvez tenha sido a melhor atuação do elenco sob o comando de Fernando Diniz. Na noite desta terça, às 21h30 (horário de Brasília), o reencontro entre as duas equipes, em Quito, no Equador, ganha ares de decisão para o clube do Morumbi.

TABELA> Veja como está a classificação dos grupos da Liberta

Se a parada da Copa Libertadores deixou a impressão de que o São Paulo iria deslanchar, o retorno após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus é marcado pela preocupação entre os tricolores. Isto porque, a equipe chega na 4ª rodada do grupo com apenas 44% de aproveitamento pontos disputados e flertando com a eliminação antes do mata-mata.Atualmente, o São Paulo está na terceira colocação com o mesmo número de pontos (4) que o River Plate, segundo colocado. Na próxima rodada, brasileiros e argentinos fazem um duelo decisivo em Buenos Aires, enquanto a LDU - atual líder com seis pontos - encara o modesto Binacional, do Peru, em casa. Por isso, a partida desta terça-feira, em Quito, é encarada como final de campeonato para o Tricolor do Morumbi.

Pressionado, o técnico Fernando Diniz não antecipou a escalação do São Paulo para o duelo com a LDU. A tendência é de que o comandante mantenha a equipe que empatou, em 2 a 2, com o River Plate na semana passada. Assim, uma provável formação do Tricolor para esta partida tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo.