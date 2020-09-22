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futebol

Seis meses após noite de gala, São Paulo reencontra a LDU pela Liberta

Fora de casa, o Tricolor de Fernando Diniz mede forças com a LDU, em Quito, na noite desta terça (21h30). Partida ganha ares de final de campeonato para a equipe do Morumbi...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Exatos 195 dias depois, São Paulo e LDU voltam a se encontrar pelo Grupo D da Copa Libertadores. No jogo de ida, vitória acachapante do Tricolor, por 3 a 0, naquela que talvez tenha sido a melhor atuação do elenco sob o comando de Fernando Diniz. Na noite desta terça, às 21h30 (horário de Brasília), o reencontro entre as duas equipes, em Quito, no Equador, ganha ares de decisão para o clube do Morumbi.
TABELA> Veja como está a classificação dos grupos da Liberta
Se a parada da Copa Libertadores deixou a impressão de que o São Paulo iria deslanchar, o retorno após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus é marcado pela preocupação entre os tricolores. Isto porque, a equipe chega na 4ª rodada do grupo com apenas 44% de aproveitamento pontos disputados e flertando com a eliminação antes do mata-mata.Atualmente, o São Paulo está na terceira colocação com o mesmo número de pontos (4) que o River Plate, segundo colocado. Na próxima rodada, brasileiros e argentinos fazem um duelo decisivo em Buenos Aires, enquanto a LDU - atual líder com seis pontos - encara o modesto Binacional, do Peru, em casa. Por isso, a partida desta terça-feira, em Quito, é encarada como final de campeonato para o Tricolor do Morumbi.
Pressionado, o técnico Fernando Diniz não antecipou a escalação do São Paulo para o duelo com a LDU. A tendência é de que o comandante mantenha a equipe que empatou, em 2 a 2, com o River Plate na semana passada. Assim, uma provável formação do Tricolor para esta partida tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo.
Relembra o passeio do São Paulo no Morumbi​Em casa, no dia 11 de março, o Tricolor venceu e convenceu sua torcida. Jogando para quase 40 mil pessoas no Morumbi, a equipe do técnico Fernando Diniz superou a LDU, por 3 a 0, com gols de Reinaldo, Igor Gomes e Daniel Alves. O placar poderia ter sido mais elástico, sobretudo nos 30 minutos finais do segundo tempo quando o São Paulo teve um jogador a mais em campo por conta da expulsão do ex-corintiano Sornoza.

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