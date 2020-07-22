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Seis meses após cirurgia, Walce inicia nova etapa no São Paulo

Zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino com a Seleção sub-23, em janeiro, e desde então faz tratamento no CT da Barra Funda...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:45

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:45

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
O zagueiro Walce iniciou na tarde desta terça-feira uma nova etapa em sua recuperação de cirurgia no joelho esquerdo: no gramado do CT da Barra Funda, o jovem de 21 anos realizou um trabalho de coordenação e movimentação com o fisioterapeuta Bruno Nestlehner.
Walce rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em janeiro, durante um jogo-treino da Seleção Brasileira sub-23 - ele estava convocado para disputar o Pré-Olímpico da Colômbia, que garantiu à equipe comandada por André Jardine uma vaga nos Jogos de Tóquio, agora reagendados para 2021 por causa da pandemia. A cirurgia completou seis meses na semana passada e ele ainda deve demorar mais um ou dois para ser liberado.- Vivo um recomeço e voltar a correr depois da cirurgia, mesmo que ainda trotando, já é motivo de alegria. E são estes pequenos detalhes que me motivam para seguir com a recuperação. Esta nova etapa significa muito, ainda que seja de maneira gradual - revelou o jovem atleta, que teve de adaptar sua recuperação durante o período de isolamento social.
- Foram tempos difíceis, mas em momento algum fiquei desamparado. Eu falava com os fisioterapeutas todos os dias, normalmente por vídeos, e seguia os protocolos. Hoje, vindo diariamente ao CT, o trabalho é mais completo.
Uma das principais promessas da base são-paulina nos últimos anos, Walce soma cinco partidas como profissional, todas em 2019. Ele, inclusive, chama a atenção do mercado europeu com alguma frequência e já teve propostas recusadas pelo Tricolor. Seu contrato, renovado no último mês de outubro, vai até 2022, mas ele é forte candidato a ser negociado antes disso.

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