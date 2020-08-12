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Seis jogadores do Athletic Bilbao testam positivo para Covid-19

Iñaki William, Unai López e Sancet estão entre os contaminados, mas estão fazendo isolamento em suas casas e passarão por novos exames na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 10:31

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 10:31

Crédito: Divulgação/La Liga
O Athletic Bilbao divulgou em nota oficial que seis atletas testaram positivo para Covid-19 nesta quarta-feira. No comunicado, nenhum nome foi divulgado, mas Iñaki Williams, Unai López e Sancet confessaram, via redes sociais, que contraíram o novo coronavírus e devem atrasar em suas reapresentações para o início da pré-temporada.Na última terça-feira, jogadores e membros da comissão técnica foram submetidos a testes de PCR e sorológicos como parte do protocolo de segurança sanitária da La Liga antes do início dos treinamentos. Uma nova bateria de exames será realizada na sexta-feira com os atletas que testaram negativo.
Já os seis positivos estão isolados em suas casas e só serão testados novamente na próxima semana. Com isso, o time dirigido por Garitano inicia os trabalhos com treinamentos individuais até que haja uma melhora gradual do elenco para que todos treinem juntos e se preparem para o início do Campeonato Espanhol.

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