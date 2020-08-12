Seis jogadores do Athletic Bilbao testam positivo para Covid-19

O Athletic Bilbao divulgou em nota oficial que seis atletas testaram positivo para Covid-19 nesta quarta-feira. No comunicado, nenhum nome foi divulgado, mas Iñaki Williams, Unai López e Sancet confessaram, via redes sociais, que contraíram o novo coronavírus e devem atrasar em suas reapresentações para o início da pré-temporada.Na última terça-feira, jogadores e membros da comissão técnica foram submetidos a testes de PCR e sorológicos como parte do protocolo de segurança sanitária da La Liga antes do início dos treinamentos. Uma nova bateria de exames será realizada na sexta-feira com os atletas que testaram negativo.