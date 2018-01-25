Seis clubes vão disputar a Segunda Divisão do Campeonato Estadual

Gilmar, que já jogou no Dragão, estará no time do Norte do Estado na Série B Crédito: Bernardo Coutinho

A Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou na tarde desta quarta-feira (24) a tabela da Série B do Campeonato Estadual. Inicialmente, oito clubes participariam da competição, mas Linhares e castelense desistiram da Segundinha. Com isso, apenas seis equipes estão confirmadas: Aracruz, Castelo, Estrela do Norte, Rio Branco-ES, Sport-ES e Vilavelhense.

As desistências implicaram em mudanças na fórmula de disputa. Na primeira fase, todos os participantes jogarão em turno e returno e os quatro melhores avançam às semifinais.

Os confrontos serão 1º x 4º e 2º x 3°. Quem avançar dos duelos automaticamente sobre à elite capixaba. As finais serão disputadas em duas partidas e o pontapé inicial será dado no dia 23 de março, quando ocorre a primeira rodada. O segundo jogo da final tem precisão de ser realizado no dia 23 de junho, segundo a tabela da FES.