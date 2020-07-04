'Sei que ficam chateados, mas não podem jogar todos', afirma Setién sobre Griezmann

- Griezmann está bem, conversei com ele e é um enorme profissional. É um jogador que percebe que situações destas acontecem na vida de um futebolista. É um rapaz extraordinário, tremendamente profissional e não irá ficar afetado quando voltar a jogar. É muito positivo e podemos contar com ele 100% em campo. É um jogador enorme e muito importante para o clube e para a equipe. Se jogar, vocês me perguntarão a razão de não estar Ansu Fati. Não podem jogar todos e eu decido em função da partida. Sei que alguns ficam chateados, mas não podem jogar todos. É uma decisão minha e sou o responsável - disse.