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futebol

'Sei que ficam chateados, mas não podem jogar todos', afirma Setién sobre Griezmann

Treinador do Barcelona disse que conta com o francês e que ele é um ótimo jogador...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:39
Crédito: Reprodução / Twitter
Quique Sétien falou sobre a situação de Griezmann, que foi muito falado nos últimos dias. O treinador do Barcelona disse que apesar de saber que os jogadores ficam chateados, não é possível colocar todos em campo.
- Griezmann está bem, conversei com ele e é um enorme profissional. É um jogador que percebe que situações destas acontecem na vida de um futebolista. É um rapaz extraordinário, tremendamente profissional e não irá ficar afetado quando voltar a jogar. É muito positivo e podemos contar com ele 100% em campo. É um jogador enorme e muito importante para o clube e para a equipe. Se jogar, vocês me perguntarão a razão de não estar Ansu Fati. Não podem jogar todos e eu decido em função da partida. Sei que alguns ficam chateados, mas não podem jogar todos. É uma decisão minha e sou o responsável - disse.
Na atual temporada, Griezmann soma 43 jogos, 14 gols e quatro assistências.

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