Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Seguro, Náutico vence o Central e avança no Pernambucano

Timbu derrotou o adversário por 2 a 1 e agora encara o Santa Cruz na semifinal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 21:19

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:19

Crédito: Divulgação/Náutico
Na Arena Pernambuco, o Náutico amenizou a crise, bateu o Cenral por 2 a 1 e está na semifinal do estadual. Agora, o Timbu mede forças com o Santa Cruz.O jogo
Disposto a não dar sopa ao azar, o Náutico partiu para cima desde os primeiros minutos e dava trabalho ao time do Central. Apesar do volume, o gol saiu na casa dos 31 minutos. Em lindo passe de Jorge Henrique, Rafael Ribeiro bateu firme para abrir o marcador.
O Timbu só ampliou na etapa final. Jorge Henrique bateu escanteio, Gustavo Henrique tentou afastar e jogou contra o próprio gol.
Quando tudo parecia decidido, o Central também balançou a rede através de gol contra. Na cobrança de escanteio, a bola desviou no primeiro pau, pegou em Rafael Ribeiro e entrou.
Apesar de recolocar o adversário no jogo, o time do Náutico mostrou segurança e não deixou o ímpeto cair. Continuou no ataque e garantiu o triunfo de maneira segura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados