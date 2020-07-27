Seguro, Náutico vence o Central e avança no Pernambucano

Crédito: Divulgação/Náutico

Na Arena Pernambuco, o Náutico amenizou a crise, bateu o Cenral por 2 a 1 e está na semifinal do estadual. Agora, o Timbu mede forças com o Santa Cruz.O jogo

Disposto a não dar sopa ao azar, o Náutico partiu para cima desde os primeiros minutos e dava trabalho ao time do Central. Apesar do volume, o gol saiu na casa dos 31 minutos. Em lindo passe de Jorge Henrique, Rafael Ribeiro bateu firme para abrir o marcador.

O Timbu só ampliou na etapa final. Jorge Henrique bateu escanteio, Gustavo Henrique tentou afastar e jogou contra o próprio gol.

Quando tudo parecia decidido, o Central também balançou a rede através de gol contra. Na cobrança de escanteio, a bola desviou no primeiro pau, pegou em Rafael Ribeiro e entrou.