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futebol

Seguro, Confiança derruba o Cuiabá e sobe na tabela da Série B

Com gols de Reis e Bruno Paraíba, o Azulão levou a melhor diante do Dourado por 2 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 21:33

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 21:33

Crédito: Divulgação/Confiança
Na Arena Batistão, o Confiança jogou bem e derrotou o Cuiabá por 2 a 0. Com o placar, o Azulão chega aos 32 pontos, na 10ª colocação. O Dourado é o 5º, com 37 pontos.Na próxima rodada, o Confiança recebe o Figueirense. Já o Cuiabá tenta a recuperação diante da Chapecoense.
O jogo
O início do jogo foi animado. Com os dois times dispostos a atacar, o Confiança teve a principal chance através de Castilho. O volante soltou um canhão de fora da área, João Carlos deu rebote, mas ninguém conseguiu aproveitar.
Intenso, a bola parada do Azulão quase foi mortal com Reis. O atacante arriscou da intermediária, a bola ganhou altura e triscou o travessão.
Na última chance do Confiança, Everton Santos cruzou rasteiro e a bola sobrou nos pés de Rafael Vila. O meio-campista não pegou bem e a bola saiu pela linha de fundo.
Na etapa final, com apenas 10 minutos, a retranca do Cuiabá desmoronou. Serginho acionou Reis, que entre dois zagueiros do Dourado, dominou e completou para a rede, 1 a 0.
Aos 39 veio o golpe final do Confiança. Após cruzamento de Reis, Bruno Paraíba desviou de cabeça e venceu o goleiro João Carlos, 2 a 0.

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