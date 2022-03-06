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Seguranças abriram os portões que incendiaram a briga no Campeonato Mexicano, afirma torcedor

Imagens nas redes sociais mostram os seguranças do Estádio Corregidora abrindo um portão onde estavam torcedores do Querétaro que iniciaram briga generalizada...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 10:16

Publicado em 06 de Março de 2022 às 10:16

Um torcedor do Atlas afirma que os seguranças do Estádio Corregidora abriram os portões para que os fãs do Querétaro iniciassem uma briga generalizada durante a partida entre as duas equipes, pelo Campeonato Mexicano. Até o momento, há mais de 20 feridos, sendo alguns em estado grave de saúde.- A partida estava normal, nós estávamos vencendo o jogo. De repente começamos a ver os torcedores do Querétaro deixando suas zonas e correndo em nossa direção. Eles vieram dos dois lados e queriam nos encurralar. Eles invadira a área familiar e começaram a bater em famílias do Atlas. Nesse momento, os torcedores do Querétaro começaram a correr para cima da gente e a polícia, ao invés de nos ajudar, abriu todas as grades - disse Fran Ceballos à "TV Azteca Jalisco".
O jovem de 16 anos também acusou a polícia de ter acordado a emboscada com os fãs do Querétaro, uma vez que os torcedores do Atlas também foram vítimas das forças públicas.
- Provavelmente estavam todos de acordo. Porque era uma divisão muito restrita para nós. A gente não podia passar com moeda, chave, carteira, anel. Mas eles tinham facas, pistolas e pedras. Quando começamos a sair do estádio, já havia policiais e mais torcedores do Querétaro nos agredindo. Era o estacionamento dos visitantes e havia gente do Querétaro. Porque eles (seguranças) já haviam aberto aquelas grades e nós fomos agredidos.
Ceballos também afirma que há torcedores que foram mortos no local, embora ainda não haja nenhuma confirmação oficial. No entanto, é possível observas nas redes sociais imagens de torcedores sem camisas e desacordados próximos ao gramado.
Crédito: BrigaentretorcedoresdeQuerétaroeAtlasdeixoumaisde20feridos(AFP

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