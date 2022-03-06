Seguranças abriram os portões que incendiaram a briga no Campeonato Mexicano, afirma torcedor

Um torcedor do Atlas afirma que os seguranças do Estádio Corregidora abriram os portões para que os fãs do Querétaro iniciassem uma briga generalizada durante a partida entre as duas equipes, pelo Campeonato Mexicano. Até o momento, há mais de 20 feridos, sendo alguns em estado grave de saúde.- A partida estava normal, nós estávamos vencendo o jogo. De repente começamos a ver os torcedores do Querétaro deixando suas zonas e correndo em nossa direção. Eles vieram dos dois lados e queriam nos encurralar. Eles invadira a área familiar e começaram a bater em famílias do Atlas. Nesse momento, os torcedores do Querétaro começaram a correr para cima da gente e a polícia, ao invés de nos ajudar, abriu todas as grades - disse Fran Ceballos à "TV Azteca Jalisco".

O jovem de 16 anos também acusou a polícia de ter acordado a emboscada com os fãs do Querétaro, uma vez que os torcedores do Atlas também foram vítimas das forças públicas.

- Provavelmente estavam todos de acordo. Porque era uma divisão muito restrita para nós. A gente não podia passar com moeda, chave, carteira, anel. Mas eles tinham facas, pistolas e pedras. Quando começamos a sair do estádio, já havia policiais e mais torcedores do Querétaro nos agredindo. Era o estacionamento dos visitantes e havia gente do Querétaro. Porque eles (seguranças) já haviam aberto aquelas grades e nós fomos agredidos.

Ceballos também afirma que há torcedores que foram mortos no local, embora ainda não haja nenhuma confirmação oficial. No entanto, é possível observas nas redes sociais imagens de torcedores sem camisas e desacordados próximos ao gramado.