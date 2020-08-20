Segundo tempo contra o Coxa mostra que Corinthians pode ser mais 'solto'

O Corinthians conquistou sua primeira vitória no Brasileirão ao bater o Coritiba por 3 a 1, na Arena, mas não sairá de campo apenas com a sensação do dever cumprido pelos três pontos, e sim com uma lição importante que a atuação nos segundo tempo trouxe para a comissão técnica: já há espaço para dar um passo à frente ao trabalho, deixando o time mais solto no setor ofensivo.Além de indicar que o momento já permite investir mais no volume de jogo no ataque, Tiago Nunes e seus auxiliares puderam ver que há peças no elenco para o setor com potencial para corresponder nessas ocasiões em que há necessidade de buscar ofensividade diante de adversários que se fecham na defesa. Araos, Léo Natel e Gustavo Mosquito são essas agradáveis novidades.

O chileno, que tem dado uma dinâmica de jogo bem maior do que Luan, que vem em má fase, já parece ter ganhado espaço no time titular e fez uma grande partida contra o Coritiba, além dos movimentos em sua zona de atuação, deu assistência para Jô marcar o segundo gol do Timão e quase marcou em tabela com o próprio centroavante, ainda no primeiro tempo, mas Wilson pegou.Natel, por sua vez, foi escolhido para o papel do jogador de velocidade que atua pelos lados do campo. Embora essa função não tenha aparecido muito no primeiro tempo, ele mostrou outras facetas: sofreu o pênalti que Jô desperdiçou (duas vezes) e abriu o placar do duelo após arriscar chute forte, de fora da área, que acabou desviando no meio do caminho e foi para a rede.

Ainda que tivesse um homem a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians teve dificuldade para superar o sistema de jogo armado por Eduardo Barroca, que inclusive conseguiu empatar a partida em um vacilo geral do sistema defensivo. Além da competência do Coxa, porém, havia espaço para dar um passo à frente no próprio esquema corintiano. Com vantagem numérica, não havia motivo para deixar jogadores com característica defensiva.