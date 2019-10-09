Segundo representante do ES vai disputar a fase preliminar da Série D 2020

Real Noroeste x Rio Branco Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco AC

A CBF anunciou novidades para a edição 2020 da Série D do Campeonato Brasileiro. Entre elas estão a ampliação da competição e a mudança na fórmula de disputa. E essa mudança vai trazer consequências para o clube que ficar com a vaga por meio da Copa Espírito Santo 2019, segundo um comunicado oficial da Federação de Futebol (FES).

Antes confirmado na fase de grupos, o time que conquistar o título da Copa ES ou for vice do Vitória-ES (que já tem a vaga) terá que disputar uma fase preliminar, com os segundos representantes das outras sete piores federações, de acordo com o Ranking Nacional da CBF.

Hoje, as oito piores são: Distrito Federal (20º), Amazonas (21º), Mato Grosso do Sul (22º), Tocantins (23º), Espírito Santo (24º), Rondônia (25º), Amapá (26º) e Roraima (27º). A fase preliminar será em formato de mata-mata (jogos de ida e volta) e os quatros vencedores dos confrontos avançam para a primeira fase.

Se não houver alteração na lista das oito priores federações, o segundo representante do Espírito Santo pode enfrentar Baré-RR, Ypiranga-AP, Ji-Paraná-RO, Tocantinópolis-TO, Aquidauanense-MS, Nacional-AM ou Brasiliense-DF.

Vitória-ES na fase de grupos