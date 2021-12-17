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Segundo principal artilheiro do ano em Portugal, Pedro Henrique destaca fase na carreira

Brasileiro é o segundo maior goleador da temporada de Portugal em competições nacionais, com 12 gols marcados, um atrás do principal que é Darwin Nuñes, do Benfica
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 17:43

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:43

O atacante Pedro Henrique vem se destacando na temporada 2021/22 com a camisa do Farense. O jogador é o segundo maior artilheiro da temporada de Portugal em competições nacionais, com 12 gols marcados, um atrás do principal que é Darwin Nuñes, do Benfica.Pedro comentou sobre o ótimo momento que vive no futebol português e quer seguir brilhando pelos Leões de Faro.
- Graças a Deus vem sendo o melhor ano individual da minha carreira até o momento. Fico feliz pelos gols e de estar ajudando a equipe nas partidas. Então é trabalhar para seguir em alto nível - disse, antes de comentar os seus sete gols de cabeça no período:
- Meu forte sempre foi o jogo aéreo, mas venho buscando evoluir e estou trabalhando bastante esse fundamento no dia a dia. E claro tem a ajuda dos meus companheiros de equipe que facilitam muito também, estão anotando ótimos cruzamentos e passes para que eu possa fazer os gols.
O Farense busca a regularidade na LigaPRO e tem um importante desafio contra o Chaves, neste sábado. Pedro Henrique vê a equipe em crescimento e acredita em um resultado positivo fora de casa.
- Sabemos que vai ser um jogo difícil contra uma boa equipe, mas estamos vindo de uma boa crescente e fazendo bons jogos. Então estamos focados naquilo que devemos fazer e com os pés no chão vamos até Chaves em busca dos três pontos - encerrou.
Crédito: PedroHenriquetemsedestacadocomoartilheiroemPortugal,nestatemporada(Foto:Divulgação/Farense

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