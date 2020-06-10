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futebol

Segundo jornais ingleses, Philippe Coutinho já negocia com o Newcastle

O meio-campista não permanecerá no Bayern de Munique e
pode ser emprestado ou vendido pelo Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 14:50

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 14:50

Crédito: Christof Stache/AFP
O Newcastle pode ser o próximo destino de Philippe Coutinho. Emprestado ao Bayern de Munique, o brasileiro não permanecerá no clube alemão e pode ser negociado novamente pelo Barcelona. De acordo com a mídia britânica, os ingleses já iniciaram os primeiros contatos com o staff do jogador.
Coutinho já manifestou desejo de retornar à Premier League. Everton, Tottenham e Manchester United demonstraram interesse no seu futebol. Porém, devido ao forte investimento econômico sofrido pelo Newcastle, parece que se tornou o principal candidato para a contratação do meio-campista.
A "France Football" relata que o Newcastle também entrou em contato com o Barcelona para descobrir as condições das negociações e o preço de Coutinho.
- Ainda estamos esperando a temporada terminar antes de começarmos a falar sobre qualquer coisa em termos de transferências. Eu sempre disse que ele adorava jogar na Premier League, que realmente gostava do seu tempo em Liverpool - disse o agente do jogador, Kia Joorabchian, há alguns dias no talkSPORT.E MAIS:Semedo é mais um a quebrar os protocolos de segurança na EspanhaThiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-GermainSanti Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuroMorata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de MilãoÍdolo no Busan I Park, Rômulo quer ano perfeito em 2020 com o clube E MAIS:

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