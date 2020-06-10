Segundo jornais ingleses, Philippe Coutinho já negocia com o Newcastle

O Newcastle pode ser o próximo destino de Philippe Coutinho. Emprestado ao Bayern de Munique, o brasileiro não permanecerá no clube alemão e pode ser negociado novamente pelo Barcelona. De acordo com a mídia britânica, os ingleses já iniciaram os primeiros contatos com o staff do jogador.

- Ainda estamos esperando a temporada terminar antes de começarmos a falar sobre qualquer coisa em termos de transferências. Eu sempre disse que ele adorava jogar na Premier League, que realmente gostava do seu tempo em Liverpool - disse o agente do jogador, Kia Joorabchian, há alguns dias no talkSPORT.E MAIS:Semedo é mais um a quebrar os protocolos de segurança na EspanhaThiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-GermainSanti Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuroMorata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de MilãoÍdolo no Busan I Park, Rômulo quer ano perfeito em 2020 com o clube E MAIS: