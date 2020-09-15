Segundo comentarista, Thiago Neves está perto de acerto com o Galo

Um possível negócio pode mexer com o futebol brasileiro e mineiro. O Atlético-MG pode estar perto de anunciar a contratação do meia Thiago Neves, ex-Grêmio e ex-Cruzeiro, onde tem uma história intensa. A chegada do jogador, de 35 anos, seria um pedido do técnico Jorge Sampaoli. A informação do negócio foi dada pelo comentarista da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Cadu Doné. Ainda de acordo com o jornalista, o acordo com o jogador teria condições especiais, com um salário inferior ao que recebia no Tricolor Gaúcho e na Raposa. O vínculo seria até o fim do Campeonato Brasileiro. Thiago estava recentemente no Grêmio, onde chegou no início do ano, depois de um ano de 2019 conturbado no maior rival do Galo, Cruzeiro, sendo considerado um dos responsáveis pelo rebaixamento da Raposa à Série B. Pelo clube celeste, foi bicampeão da Copa do Brasil(2017 e 2018), Mineiro(2018 e 2019). Uma das últimas polêmicas de Thiago na Raposa foi um pedido para Zezé Perrella, então diretor de futebol do clube,para que os salários fossem acertados antes do duelo contra o CSA. A conversa vazou e virou um “meme” entre os torcedores, que consideravam o jogador um dos “donos” do elenco estrelado, que teria até ajudado a demitir Rogério Ceni.