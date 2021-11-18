Segundo Cafu, poderiam ser 'maiores atacantes da história': os números de Adriano e Pato no São Paulo

Nesta semana, o bicampeão mundial pela Seleção Brasileira e multicampeão pelo São Paulo, Cafu, disse, em entrevista ao podcast 'PodPah', que Alexandre Pato e Adriano poderiam 'ser os maiores atacantes da história. O LANCE! foi atrás dos números da dupla atuando no São Paulo. Adriano Imperador passou pelo Tricolor Paulista em 2008, emprestado pela Internazionale (ITA). Apesar da rápida passagem pelo clube do Morumbi, ele teve bons números. Foram somente 28 jogos pelo São Paulo, com dezessete gols marcados.

Apesar de não ter conquistado títulos, ele deixou o seu nome gravado na história do Tricolor, já que marcou gols importantes, como o contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão de 2008. Apesar do gol ter sido de mão, vira e mexe ele é lembrado pelos são-paulinos. Já Alexandre Pato tem números maiores com o São Paulo. Envolvido em uma troca com Jadson em 2014, ele fez boas temporadas. Nessa sua primeira passagem, disputou 101 jogos, com 38 gols. Na época, a torcida pediu sua permanência, mas ele foi para o Chelsea, da Inglaterra.

Em 2019, Pato voltou ao clube do Morumbi e também teve bons números. Fez 35 partidas, com nove gols marcados. Ao todo, Pato soma 133 jogos pelo São Paulo, com 47 gols marcados. Mesmo sem conquistar títulos, foi importante em algumas partidas pelo Tricolor.

VEJA OS NÚMEROS DE ADRIANO E PATO PELO SÃO PAULO

Adriano28 jogos 17 gols​Alexandre Pato​133 jogos 47 gols