Segunda fase de vendas de ingressos para a Copa do Mundo tem Brasil entre líderes em solicitações

Mais de 23,5 milhões de solicitações de ingressos foram feitas no último período de vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 em sorteio de seleção aleatória, que terminou nesta quinta-feira (28), às 6h (de Brasília) – esta segunda fase havia sido iniciada em 5 de abril, dias após o sorteio que definiu o chaveamento da fase de grupos do torneio.Com forte demanda por ingressos do Qatar, nação anfitriã e em todo o mundo, que foi elaborado um processo para os torcedores, pela primeira vez, se candidatassem a até duas partidas no mesmo dia no início do torneio.

Além dos pedidos ansiosos para a final, as partidas mais cobiçadas foram Argentina x México, Argentina x Arábia Saudita, Inglaterra x EUA e Polônia x Argentina. Após a fase de inscrição, a FIFA Ticketing verificará se as solicitações atendem aos regulamentos de vendas e restrições domésticas antes de alocar os ingressos. Nos casos em que o número de ingressos solicitados exceda o estoque disponível para o mercado doméstico ou internacional, as entradas serão alocadas por meio de um processo de sorteio de seleção aleatória. Os solicitantes de ingressos serão notificados do resultado de suas solicitações de ingressos por e-mail a partir de 31 de maio de 2022, coincidindo com o início do período de pagamento programado. Os fãs que obtiverem sucesso em seus pedidos de ingressos e que concluírem o pagamento poderão reservar acomodações e solicitar o Hayya Card no site da Copa do Mundo. Os torcedores que não se inscreveram ou tiverem sucesso neste período de vendas do sorteio de seleção aleatória terão outra chance de garantir alguns dos ingressos mais procurados do planeta durante o próximo período de ordem de chegada, que será lançado no FIFA.com /tickets no devido tempo.