Segunda edição do 'Análise Day' combina análise de dados no futebol e ação social

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No dia 22 de maio, das 9h às 21h30, acontecerá a segunda edição do Análise Day – Análise de Dados no Futebol. O evento, que será 100% online, tem como objetivo promover conhecimento aos interessados pelo assunto e a arrecadação de fundos para pessoas que encontram- se em estado de vulnerabilidade por conta da pandemia da COVID-19.Idealizador do evento, o cientista de dados relacionados ao esporte e autor do livro ‘Dados FC: A Gestão da Informação Aplicada ao Futebol', Vitor Principe, fala sobre a expectativa para a segunda edição.

- A ideia é levar o máximo de conhecimento possível. Conseguimos juntar um time muito forte, com profissionais de ponta em diversas áreas. Será um dia inteiro recheado com debates relevantes sobre tudo acerca do mundo da bola.

Como aconteceu em 2020, o projeto Craque do Amanhã, localizado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, receberá todo o valor arrecadado através de doações que já podem ser feitas pelo site do evento.

- O projeto Craque do Amanhã é um parceiro fundamental desde o ano passado. Eles são a ponta que de fato faz essa ação acontecer, entregando o que as famílias precisam. Espero este ano bater a arrecadação que tivemos na primeira edição, pois assim podemos ajudar mais famílias que passam dificuldades nesse momento difícil. Quem doar de forma antecipada no nosso site, concorrerá a brindes e receberá o certificado de participação - finalizou Principe.

Durante todo o dia serão debatidos temas como Inovação e Tecnologia, Formação de Atletas, Gestão e Organização de Pessoas; além de palestras de abertura e encerramento.