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Futebol

Segunda e terceira rodadas terão jogaços pela Taça das Comunidades

Estas serão as últimas rodadas da primeira etapa. Os dois primeiros colocados de cada grupo seguem para o mata-mata

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 19:12
A segunda e a terceira rodadas da fase de grupos da Taça EDP das Comunidades segue neste final de semana (19 e 20), com jogos entre bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Serra.
Segundo o diretor esportivo da Central das Comunidades (CDC), Eduardo Alves, todos os atletas se empenharam e a expectativa é de manter o trabalho em alto nível. "Estas serão as duas últimas rodadas da primeira etapa. Os dois primeiros colocados de cada grupo seguem para o mata-mata", explicou.
No sábado (19), as partidas serão pela segunda rodada da competição. Pelo grupo A, jogarão Santa Rita x Ataíde, às 8 horas, e Muquiçaba x Araçás, às 9 horas. Representando o grupo B se apresentarão Barramares x Ilha das Flores, às 10 horas, e Normília da Cunha x Terra Vermelha, às 11 horas. Já pelo grupo C, entram em campo Jardim Botânico x Vila Bethânia, às 13 horas, e São João Batista x Nova Brasília, às 14 horas.
 
As partidas pelo grupo D serão entre Padre Gabriel x Nova Rosa da Penha, às 15 horas, e São Francisco x Porto de Santana, às 16 horas. Alagoano x São Torquato, às 13 horas, e Andorinhas x Rio Marinho, às 14 horas, marcam os jogos do grupo E. Pelo grupo F, jogam Bairro da Penha x Gurigica, às 15 horas, e São Pedro x Itararé, às 16 horas. Taquara 2 x Vila Nova de Colares, às 8 horas, e Feu Rosa x Caieiras Velha, às 9 horas, fazem as partidas pelo grupo G. Pelo H se apresentam Praia de Carapebus x Central Carapinas, às 10 horas, e Planalto Serrano x Praia Grande, às 11 horas. Todas as partidas serão no Já no domingo (20), os jogos serão pela terceira rodada. Entram em campo Muquiçaba x Santa Rita, às 8 horas, e Araçás x Ataíde, às 9 horas (grupo A); Normília da Cunha x Barramares, às 10 horas, e Terra Vermelha x Ilha das Flores, às 11 horas (grupo B); São João Batista x Jardim Botânico, às 13 horas, e Nova Brasília x Vila Bethânia, às 14 horas (grupo C); São Francisco x Padre Gabriel, às 15 horas, e Porto de Santana x Nova Rosa da Penha, às 16 horas (grupo D); Andorinhas x Alagoano, às 8 horas, e Rio Marinho x São Torquato, às 9 horas (grupo E); São Pedro 4 x Bairro da Penha, às 10 horas, e Itararé x Gurigica, às 11 horas (grupo F); Feu Rosa x Taquara 2, às 13 horas, e Caieiras Velha x Vila Nova de Colares, às 14 horas (grupo G) e Planalto Serrano x Praia de Carapebus, às 15 horas, e Praia Grande x Central Carapina, às 16 horas (grupo H).
Primeiros resultados
Na primeira rodada, o placar ficou equilibrado. No grupo A, Santa Rita levou a melhor em cima do Araçás (1 x 0) e Ataíde também venceu o time de Muquiçaba por um a zero. No grupo B, Barramares e Terra Vermelha empataram de 0 x 0, e Ilha das Flores ganhou por 1 x 0 de Normília da Cunha.
Pelo grupo C, Jardim Botânico deu uma goleada em cima de Nova Brasília, marcando de 4 x 0. Vila Bethânia perdeu para a equipe de São João Batista por um gol. No grupo D, Padre Gabriel foi derrotado pelo Porto de Santana por 1 x 0 e Nova Rosa da Penha faturou por 1 x 0 em cima do São Francisco. Alagoano perdeu para o Rio Marinho por 1 x 2 e São Torquato e Andorinhas empataram de 0 x 0, ambas as partidas pelo grupo E.
Bairro da Penha e Itararé do grupo F empataram (0 x 0) e Gurigica perdeu para o São Pedro por 2 x 0. Caieiras Velha ganhou por 2 x 0 de Taquara II e Feu Rosa de Vila Nova de Colares por 1 x 0 pelo grupo G. Já pelo H, Praia de Carapebus perdeu para a Praia Grande por um gol e Central Carapina de três gols do Planalto Serrano.

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