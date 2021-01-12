Segue o líder! Atlético de Madrid bate o Sevilla e abre vantagem na liderança do Campeonato Espanhol

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Mais uma vitória para o líder do Espanhol. Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Sevilla na capital do país e a equipe de Diego Simeone venceu por 2 a 0. Correa e Saúl Ñíguez marcaram os gols que colocam os Colchoneros com 41 pontos, quatro à frente do Real Madrid, o vice-líder.

+ Veja a tabela da La LigaOPORTUNISMOA primeira etapa em Madri foi bem equilibrada e as duas equipes tiveram chances de balançar as redes. No entanto, só os donos da casa movimentaram o placar. Aos 16 minutos, Lemar fez bela jogada pelo meio e abriu na direita com Trippier, que tocou para o meio. O argentino Ángel Correa dominou e bateu no cantinho de Bono para fazer o gol.

AO ESTILO SIMEONEVencendo por 1 a 0, o Atlético de Madrid fez no segundo tempo o que sabe fazer de melhor sob o comando de Diego Simeone: defender-se. O Sevilla partiu para cima na etapa final, criou as melhores chances, mas quem balançou as redes, em jogada rápida, foi o time de Madri. Llorente foi na linha de fundo e tocou para Saúl Ñíguez na entrada da área, que bateu com categoria no canto.

LIDERANÇA MAIS QUE ISOLADAO Atlético de Madrid agora tem 41 pontos no Campeonato Espanhol contra 37 do Real Madrid, que é o segundo colocado. Os Colchoneros, no entanto, têm ainda três jogos a menos na competição e podem ampliar ainda mais a vantagem na ponta da tabela.

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